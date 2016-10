Galopprennbahn: Urteil über Räumungsklage gegen Rennklub erneut verschoben

Über die Zukunft der Frankfurter Galopprennbahn herrscht weiterhin Ungewissheit: Eigentlich wurde für den Dienstag (25. Oktober) beim Frankfurter Landgericht das Urteil über die Räumungsklage der Stadt gegen den Rennklub erwartet. Da noch nicht abschließend über einen Befangenheitsantrag gegen einen der Richter entschieden wurde, sei nun der 29. November als voraussichtlicher Tag der Entscheidung terminiert, sagte Gerichtssprecher Arne Hasse am Montag. Mit dem Befangenheitsantrag muss sich das Oberlandesgericht befassen.

Der Leiter des städtischen Liegenschaftsamtes, Alfred Gangel, sieht das Vorhaben mit dem Deutschen Fußballbund (DFB) nicht gefährdet. «Ich will nicht verhehlen, dass es noch ein paar Klippen zu umschiffen gibt», sagte er. «Wir müssen hier und da ein paar Schleifen und Alternativen einbauen.» Die Stadt gehe jedoch weiterhin davon aus, dass die geplante Übergabe des Rennbahngeländes an den DFB gelingt. Dort soll ein neues DFB-Leistungszentrum auf einer Fläche von rund 15 Hektar entstehen.

Bereits am 7. November steht ein weiterer Termin in einem parallel laufenden Verfahren einer anderen Kammer an, in dem es ebenfalls um die Räumung des Rennbahngeländes geht.

Auf dem Gelände der Frankfurter Galopprennbahn soll Anfang kommenden Jahres mit dem Bau eines Leistungszentrums des Deutschen Fußballbundes (DFB) begonnen werden. Der Rennklub will die Bahn jedoch nicht aufgeben und führt deswegen eine Reihe von Prozessen. Der ursprüngliche Nutzungsvertrag des Klubs mit der Stadt lief bis 2024 - vor dieser Frist will er das Gelände nicht aufgeben.

Die geplante Übergabe des Geländes an den DFB werde weiterhin für Anfang 2017 angepeilt, versicherte Gangel: «Wir werfen die Flinte nicht ins Korn.»

