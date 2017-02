Entgegen aller Ankündigungen wird Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) im kommenden Jahr nicht für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren. An seine Stelle tritt die ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin Bernadette Weyland.

Bild-Zoom Bernadette Weyland

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Damit hatte schon keiner mehr gerechnet. Die Frankfurter CDU zieht mit einer Frau in den OB-Wahlkampf. Obwohl der Kreisvorsitzende und Stadtkämmerer Uwe Becker schon länger öffentlich seine Ambitionen erklärt hatte, verzichtet er nun und lässt Bernadette Weyland den Vortritt. "Ich habe es in den vergangenen Wochen stark abgewogen, ob es einen Kandidaten gibt, mit dem wir noch bessere Chancen haben", so Becker. Bei Bernadette Weyland, der früheren Stadtverordnetenvorsteherin, sei das der Fall. Weyland wird im kommenden Jahr gegen Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) antreten.