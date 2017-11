Brandschutz: VGF schließt U-Bahnhof Römer

Seit Jahren brummt rund um den Römer der Baulärm. Im kommenden Frühjahr wird diese Zeit zu Ende sein – und genau dann macht die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) unter der Erde eine neue Baustelle auf: Der Brandschutz in der U-Bahn-Haltestelle „Dom/ Römer“ muss an neue Vorschriften angepasst werden. Der Aufwand ist so groß, dass die Station für mehrere Monate stillgelegt wird. Das ist für Fahrgäste schon unpraktisch genug. Unglücklicher wird die Lage noch, weil die Sperrung genau in die Zeit fällt, in der Neugierige endlich in die Gassen der neuen Altstadt dürfen.

Vom 14. Februar bis zum 22. Juli sollen die Züge der Linien U 4 und U 5 ohne Stopp unter der Altstadt durchfahren, aus- und einsteigen können die Passagiere dann am Willy-Brandt-Platz oder an der Konstablerwache, von dort aus fahren Straßenbahnen zum Römer. „Der Umfang der Arbeiten in dieser Station ist aufgrund des Alters erheblich“, erklärte VGF-Sprecher Bernd Conrads. Beinahe die gesamte elektrische Verkabelung und fast alle Installationen müssten entfernt und neu verlegt werden. Fünf Millionen Euro werden die Bauarbeiten insgesamt kosten.

Ohne die Schließung der Station würde der Umbau noch erheblich teurer, sagte jüngst Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) in der Fragestunde des Stadtparlaments. Zudem würde der Bau dann statt Monaten eher Jahre dauern. Für einen Umbau im laufenden Betrieb müssten nämlich erst alle neuen Leitungen verlegt werden. Erst danach könnten die alten abgeschaltet und ausgebaut werden. „Das ist schon aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse im Tunnel so gut wie unmöglich“, sagte Conrads. Zudem müsste nachts gearbeitet werden, was den Preis treibt.

Termin verschoben

Damit ist die Station in der Altstadt die einzige, in der die Brandschutzmaßnahmen derart aufwendig sind. Allzu dramatisch sollte sich die Schließung nach Ansicht der VGF nicht bemerkbar machen: „Aufgrund der guten oberirdischen Verkehrssituation durch Bus und Straßenbahn halten wir die kurze Außerbetriebnahme für akzeptabel“, so Conrads.

KOMMENTAR Das sieht Frankfurt ähnlich. Da hat die Stadt gute Chancen, endlich zu einem Touristenmagnet zu werden, die Neugierde auf das ungewöhnliche Bauprojekt neue Altstadt wird Besucher aus dem In- und Ausland anlocken. clearing

Geplant hatte die VGF es allerdings mal anders. In der ersten Ausschreibung war noch das Jahr 2017 als Bauzeitraum angegeben worden. Da allerdings nur unwirtschaftliche Angebote eingingen, musste die VGF eine neue Runde einläuten und die Fristen nach hinten verschieben. „Es wäre uns lieber, wenn es anders wäre“, sagt auch Thomas Erhart, Referent von Stadtrat Oesterling.

Aber immerhin bleibe die Verkehrsanbindung zum Römer gut, zumal auch der Laufweg vom S-Bahnhof Hauptwache nicht allzu weit sei und die Ausweichhaltestellen alle barrierefrei seien. Trotzdem ist damit zu rechnen, dass die Schließung für Aufregung sorgen wird, wenn der Andrang auf die neue Altstadt beginnt. Im Februar plant Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) eine vorzeitige Eröffnung des neuen Ensembles. Ab April wird es wirklich ernst: Dann dürfen die Käufer ihre neuen Wohnungen beziehen, die Wege werden geöffnet. Ende Mai sollen die Bauzäune verschwunden sein.

Für Touristen verkraftbar

Die VGF rechnet trotzdem nicht damit, dass sie die Straßenbahnlinien 11 und 12 in einem dichteren Takt fahren lassen muss. Der entfallende Halt auf der U 4 und der U 5 sei kein Problem: Da die Strecke so kurz sei, müssten laut Conrads nicht einmal Fahrtzeiten neu ausgewiesen werden.

Thomas Feda, Chef der stadteigenen Tourismus- und Congress GmbH, macht sich bislang noch keine großen Sorgen wegen der Baustelle. Offiziell informiert hat ihn darüber aber noch niemand. „Wichtiger ist, dass bis September alles fertig ist, schließlich ist für das Wochenende vom 28. bis 30. September das große Eröffnungsfest geplant.“ Wochenendtouristen könnte die fehlende U-Bahn in die Altstadt verwirren. „Aber eine große Zahl von Touristen reist ohnehin in Bussen an oder kommt mit einem ortskundigen Führer in die Stadt“, sagt Feda. Die zu erwartende Einschränkung sei aus seiner Sicht zu verschmerzen.

So sieht es auch das Verkehrsdezernat: „Zur Eröffnung im September muss alles fertig sein“, betont Thomas Erhart.