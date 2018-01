In der Frankfurter Innenstadt endet heute ein Stück Geschichte: Der Eintracht-Shop in der Bethmannstraße schließt nach mehr als 42 Jahren. Wir haben mit einigen der letzten Kunden gesprochen.

Für Eintracht-Fans hieß es am heutigen Freitag Abschiednehmen vom Fan-Shop in der Bethmannstraße. Mehr als vier Jahrzehnte war der Laden in der Frankfurter Innenstadt Traditionstreffpunkt für Fußballfans. Dort gab es neben Schals und Aufklebern, Deko-Artikeln und Fahnen auch Tickets für alle Eintrachtspiele.

Dass Deutschlands erster Fan-Shop schließt, bedauern viele Fans. Es gehe ein Stück Kultur verloren, sagen sie. Doch seht selbst.

Video Fans traurig über das Ende des Eintracht Shops