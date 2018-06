Plastik wo man geht und steht. Vor allem an milden Sommerabenden lassen die Menschen Berge von Müll in den Parks und am Mainufer zurück. Das geht auch anders, sagt Jenny Fuhrmann. Sie ist Mit-Inhaberin des Start-ups gramm.genau und weiß, wie Picknick ohne Plastik geht.

2,4 Millionen Euro. So viel kostet die Reinigung der Frankfurter Grünanlagen im Jahr. Denn proportional zu den steigenden Temperaturen, wachsen auch die Müllberge am Mainufer und in den Parks. Laut der städtischen Initiative für Sauberkeit #cleanffm könnten mit dem Geld, was die Stadt für die Reinigung ausgeben muss, tausend neue Bäume gepflanzt werden.

Picknick ohne Plastik

Aber draußen Essen und Trinken geht auch, ohne Unmengen von Plastikmüll zu produzieren. Wie, weiß Jenny Fuhrmann. Sie hat gemeinsam mit Freunden das Start-up gramm.genau gegründet. Die Geschäftsidee: Sie liefern innerhalb des Frankfurter Stadtgebietes Lebensmittel ohne Plastikverpackung - ganz umweltschonend mit Lastenrädern.

Video Picknick Ohne Müll

Dem verpackungsfreien Lieferdienst soll nun auch ein „Zero-Waste-Café“ folgen. Also ein Café, das gänzlich auf Müll verzichtet. Da steckt der Teufel im Detail: Deshalb soll es dort individuellere Portionen geben, um Lebensmittelreste zu vermeiden: Liegen gebliebenes soll gespendet werden. Sie wollen Stoffservietten anstatt Einmalservietten verwenden sowie Strohhalme aus Stroh und nicht aus Plastik.

Müll UMFRAGE: Halten Sie ein Verbot von Plastikgeschirr für ... Die EU-Kommission möchte mit einem Verbot von Plastikgeschirr die zunehmende Vermüllung der Meere stoppen. Was halten Sie von dem Verbot? clearing

Nachhaltiges Café in Planung

Seit einigen Monaten suchen die Vier nun nach geeigneten Räumen in Frankfurt. Gleichzeitig sammeln sie mit einer Crowdfunding-Kampagne Spenden, um das nötige Startkapital zusammenzubekommen. Die Spender erhalten im Gegenzug Einkaufsets, Gutscheine oder Workshops, wie man im Alltag auf Verpackungsmüll verzichten kann.

Der ganze Müll ist nicht nur kostspielig für die jeweiligen Städte und Kommunen, sondern auch mittlerweile ein echtes Problem. Am heutigen Weltumwelttag erinnern Umweltinitiativen und staatliche Institutionen an die zunehmende Vermüllung der Weltmeere. Laut der Naturschutzorganisation WWF schwimmen mittlerweile in jedem Quadratkilometer Hunderttausende Teile Plastikmüll, die sind teilweise so winzig, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Deshalb denkt die EU-Kommission darüber nach, Einweg-Plastikgeschirr zu verbieten.

360-Grad-Bilder: Hier werden in Frankfurt täglich 2000 Tonnen Müll verbrannt