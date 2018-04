Dr. Bernd Werse im Interview zur Frankfurter Drogen-Szene

Bahnhofsviertel-Forscher: "Mehr Crackkonsum geht ...

Frankfurt gilt als „Crack City“. In keiner anderen deutschen Großstadt wird die Droge Crack so stark konsumiert wie hier. Sicherheitsbehörden und Drogenhilfe stellt das vor enorme Herausforderungen. Dr. Bernd Werse vom Centre for Drug Research spricht im Interview über den Aufstieg des Crack in der Mainmetropole.