Frankfurter Westendstraße: Vandalismus im irakischen Konsulat: Flagge geklaut, Wände beschmiert

Bei einem Einbruch in das irakische Generalkonsulat in Frankfurt haben rund zehn Täter am Samstag eine Flagge entwendet und stattdessen eine Peschmerga-Fahne gehisst. Außerdem sprühten sie Graffitis an die Wände des Gebäudes.

Unbekannte haben am irakischen Generalkonsulat in Frankfurt eine Flagge des Irak gestohlen und eine Fahne der kurdischen Peschmerga-Kämpfer gehisst. Insgesamt hätten sich etwa zehn Menschen am Samstagmittag vor dem Konsulat versammelt, sagte eine Polizeisprecherin in Frankfurt. Vermutlich haben sich zwei der Täter dann Zutritt zu dem Gelände verschafft.

Im "Bereich des Vorgartens" seien Graffiti mit "kurdischem Bezug" angebracht worden. Eine Verbindung zur kurdischen Arbeiterpartei PKK schließe man zum jetzigen Zeitpunkt aus, sagte die Polizeisprecherin. Am Nachmittag gab es in Frankfurt eine Kundgebung von Kurden in der Innenstadt. Anlass hierfür waren nach Angaben der Organisatoren Berichte türkischer Medien über den angeblichen Tod des inhaftierten PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan. (dpa)