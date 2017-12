Service: Verbraucherschützer warnen vor Fake-WhatsApp-Nachrichten

05.12.2017

Derzeit sind WhatsApp-Nachrichten im Umlauf, die mit Gutscheinen für große Handelsketten werben aber den ahnungslosen Nutzer in Wirklichkeit in fiese Abofallen locken. Wie können Sie eine Fake-WhatsApp-Nachricht erkennen und was können Sie tun, wenn Sie in die Abofall geraten? Wir sagen es Ihnen.