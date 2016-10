Kochen lernte Zahour Shameoun von ihrer Mutter. Liebe und Sorgfalt seien nötig, damit die Kibbe so gut schmeckten und aussähen, sagt sie. Bei dieser syrischen Spezialität handelt es sich um gefüllte Teigtaschen. Im Innern der spiralförmigen Köstlichkeiten verbirgt sich würziges Hackfleisch. Dazu gibt es Taboulé, das wesentlich grüner und saftiger ist, als das, was man sonst häufig hier unter diesem Namen kaufen kann. Eigentlich bestehe es in der Regel hauptsächlich aus Petersilie, weiß Mareike Schöning von „Über den Tellerrand Frankfurt“. Nur hier bekäme man meist hauptsächlich Couscous oder Bulgur als Grundlage.

Der Verein „Über den Tellerand“ verköstigte beim Festival Fluchtpunkt am Wochenende zahlreiche Besucher im Schauspiel Frankfurt. Die in diesem Jahr gegründete Frankfurter Gruppe gibt es seit diesem Sommer. Die Gruppe organisiert Kochabende und bietet ein Catering wie dieses an. Rund 20 Köche haben die Spezialitäten für das Festival vorbereitet.

Essen ein Kulturträger

„Essen ist ein leicht zugänglicher und allgegenwärtiger Kulturträger“, sagt Mareike Schöning. Deswegen sei Integration hierüber leichter möglich. Anders als andere Aspekte von Kultur, sei das Essen immer beliebt. Die meisten Leute seien aufgeschlossen, wenn es darum gehe, etwas Neues zu probieren.

Dieser Eindruck bestätigt sich auch diesmal: Die Panorama-Bar ist gut gefüllt. Und immer wieder kommen neue Besucher, um das syrische Gulasch zu probieren oder lieber ein wenig von dem kalten Büfett zu essen.

Die Rückmeldungen seien sehr positiv, sagt Mareike Schöning. Besonders die gemischten Teller seien bei den Besuchern sehr beliebt.

Bei dem Festival im Schauspiel Frankfurt geht es darum, Alt- und Neu-Frankfurter zusammenzubringen und sich über das Thema Integration auszutauschen. Das Ganze ist ein Projekt des Jungen Schauspiel und weiterer Abteilungen des Theaterhauses. Die Besucher erwarteten Filme, Gastspiele, Diskussionen sowie eine Ausstellung mit Fotografien und Plakaten. Letztere stammen aus einem Wettbewerb der Bildungsstätte Anne-Frank und hinterlassen einen tiefen Eindruck: So etwa das Bild eines riesigen Kompasses. Statt der Himmelsrichtungen findet sich an den Spitzen aller vier orangefarbenen Zacken jedoch nur der Hinweis „No“. Wer dieser Uhr folgt, kann also nirgends hin.

Noemi Nagy findet es interessant, was es hier beim Festival alles zu entdecken gibt. Die 36-Jährige ist in einer Erstaufnahme-Stelle in Büdingen als Sozialarbeiterin tätig und freut sich über die Anregungen: „Das sind gute Ideen“, sagt sie über die Diskussion „Theater in Zeiten der Unterdrückung“. Auch sie habe schon selbst erlebt, wie wichtig es sei, die Flüchtlinge berichten zu lassen und denen eine Stimme zu geben, die sich nicht mehr äußern können, weil sie unterwegs verstorben seien.

Alternativen aufzeigen

Nagy ist studierte Theaterwissenschaftlerin und hat im Rahmen eines Projektes Interviews mit Flüchtlingen geführt. Für die Männer und Frauen, mit denen sie gesprochen habe, sagt sie, sei das sehr wichtig gewesen. Viele hätten gar nicht glauben können, dass sich andere für das interessierten, was sie erlebt hätten. Solche Biografie-Projekte, Theater und kreatives Arbeiten seien für viele ein guter Weg, ihre Erlebnisse und Traumata zu verarbeiten. Martina Droste, Leiterin des Jungen Schauspiel zieht am Sonntagmittag ein positives Zwischenfazit. „Aus meiner Perspektive ist es wirklich ausgezeichnet gelaufen, sagt sie. Inhaltlich sei die Qualität der Veranstaltungen sehr hoch gewesen. Und die Leute seien wirklich miteinander ins Gespräch gekommen. Ziel sei es gewesen, Alternativen zu den nationalistischen und bewahrenden Tendenzen in unserer Gesellschaft aufzuzeigen. Und dies, so Droste, sei ihnen mit der Beleuchtung von Hintergründen und unterschiedlichen Perspektiven gelungen.

Allerdings: Die Besucherzahlen, das zeichnete sich schon am Samstag ab, können mit dem ersten Festival im Januar nicht mithalten. Dieses Mal seien die Vorstellungen nicht ausverkauft, aber doch „gut besucht“ gewesen, berichtet Droste. Angesichts der Buchmesse ein schöner Erfolg, findet sie.

Verein sucht Raum Selbst tätig werden und mit anderen in Kontakt kommen, dies ist auch Ziel und Zweck des Vereins „Über den Teller Rand“. In 25 Städten braten, backen und kochen hier Flüchtlinge und Einheimische miteinander. clearing