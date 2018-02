Klapperfeld: Verein erforscht Geschichte des alten Polizeigefängnisses

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) fordert, dass das Klapperfeld geschlossen werden sollte. Gewaltorientierte Linksextremisten nutzten es, um sich zu organisieren und zu radikalisieren, heißt es. Das zuständige Bildungsdezernat in Frankfurt sieht dagegen keinen Handlungsbedarf. Was macht also der Verein Faites votre jeu mit dem ehemaligen Polizeigefängnis?

Wer im selbstverwalteten Zentrum Klapperfeld wegen der Extremismus-Vorwürfen durch den hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU) vor allem platte Parolen gegen Staat, Kapitalismus oder einfach alles erwartet, wird sich im Treppenhaus zunächst bestätigt fühlen. Hier polemisieren Graffiti gegen eine Berichterstattung, die Gewalt gegen Polizisten kritisiert. Ein Bild zeigt einen schreienden Mann, der in der Zeitung ließt: „Gröhlende Terrorpunker jagen weinende Polizisten durch die Straßen. Wir haben bloß ein bisschen Tränengas in ein Straßenfest geschossen. Da fielen sie über uns her! Furchtbar!“

In den beiden Ausstellungsräumen in dem ehemaligen Polizeigefängnis findet man solche Eindimensionalität aber nicht. Auch sie hat der Verein Faites votre jeu eingerichtet, dem Beuth gewaltorientierten Extremismus vorwirft. Die Schautafeln sind im sachlichen Ton geschrieben. Sie nennen verschiedenste Quellen. Der Verein lässt Tatsachen und über einen Fernseher auch Augenzeugen für sich sprechen.

Seit 2009 führt er in dem heruntergekommenen Bau an der Klapperfeldstraße das selbstverwaltete Zentrum. Banner hängen an der Fassade. „Für eine Gesellschaft ohne Knäste“ steht darauf und ein Zitat des Frankfurter Gewerkschafters Hans Schwert, den die Gestapo im Klapperfeld inhaftierte. „Vor dem Feind keine Aussagen zu machen, über die Organisation, ihre Arbeit und die Genossen. Das war für mich die wichtigste Sache.“

Die Stadt bot das Klapperfeld dem Verein zum Tausch gegen das damals besetzte Jugendzentrum Bockenheim und überließ es ihm mietfrei. Seither arbeitet der Verein die Geschichte des Gefängnisses auf. Die Ausstellung im Untergeschoss fokussiert sich auf die Zeit des Nationalsozialismus. Im ersten Stock geht es um Abschiebehaft. Jeden Samstag ist das Klapperfeld geöffnet und an jedem ersten Samstag im Monat führt ein Mitglied des eigens gegründeten Arbeitskreises Geschichte Besucher durch die Ausstellung im ersten Stock. Rund 15 Personen waren am vergangenen Wochenende dabei, weil sie sich für das Gebäude interessierten oder weil sie einfach zufällig vorbeigekommen waren.

Für Abschiebehaft genutzt

„Ganz schön bedrückend“, sagt ein Besucher zu seiner Begleiterin in einer der 16 Zellen im ersten Stock. Sie nickt. Durch das vergitterte Fenster fällt wenig Licht in die schmale Zelle. Allenfalls ein Kind hätte ihr seine Arme ausbreiten können, ohne rechts und links an Wände zu stoßen. Doch Kinder saßen im Klapperfeld nicht ein. Zur NS-Zeit nutzte die Gestapo das Gefängnis. Von 1955 bis 2002 wurden hier dann Personen zur Sicherungshaft eingesperrt, um sie später abschieben zu können. Teils mehrere Wochen wurden die Insassen in dieser Zeit hier eingesperrt, mit mangelnder medizinischer Versorgung und kaum etwas, womit sie sich hätten beschäftigen können.

Wohl auch deshalb wurden die grau-gelben Wände in den 16 Zellen von den Gefangenen mit Stiften oder spitzen Gegenständen fast überall bekritzelt. Der Besucher beginnt die winzigen Inschriften in allen möglichen Sprachen zu lesen. Einige sind mit einem Klebepunkt markiert und nummeriert. Das heißt: Es gibt eine Übersetzung, in dem Heft neben der Zellentür.

Eigene Perspektive

Die historische Aufarbeitung des Vereins geht darüber hinaus, die bekannten Fakten aus Büchern und Archiven bloß zusammenzutragen. Der Verein sucht Zeitzeugen und übersetzt eben die unzähligen Inschriften. 1500 sind es inzwischen schon, die der Verein ins Deutsche und Englische übersetzt hat. Sie bieten eine ganz eigene Perspektive auf die Geschichte des Gefängnisses. Sie erzählen von den Haftbedingungen und dem Alltag der Insassen. „Montag, Mittwoch, Freitag: Duschen“ steht an einer Stelle. Sie werfen aber auch ein Schlaglicht darauf, was die bewegte, die hier auf ihre Abschiebung warteten. „Nie wieder hier? Ich will in Ffm sein“, steht an der Wand in einem der beiden Aufenthaltsräume neben einer gekritzelten Karte, in die der Römer, Kirchplatz oder Rebstock eingezeichnet sind. An anderer Stelle schrieb ein Insasse: „Ich komme zu den Weihnachtsferien zurück, nachdem ich drei Jahre meine Heimat vermisst habe. Es ist Zeit meine Familie wiederzusehen.“