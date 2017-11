Urteil: Verfolgungsjagd endet mit Bewährung

Aus Angst vor einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer lieferte sich ein Autofahrer im Januar dieses Jahres mit der Polizei eine hanebüchene Verfolgungsjagd quer durch die Stadt. Gestern bekam der 30-Jährige dafür vor dem Amtsgericht die Quittung: 15 Monate Bewährungsstrafe und 1500 Euro Geldauflage an das Opfer- und Traumazentrum.

An der Ausfallstraße

Den 20. Januar dieser Jahres verbrachte der Angeklagte bis weit in den nächsten Morgen in einer Kneipe in Alt-Sachsenhausen. Gemeinsam mit seinem Kumpel brach er schließlich zur Heimfahrt Richtung Westen auf. Es ging über die Theodor-Heuss-Allee stadtauswärts, als plötzlich Blaulicht und eine Fahrbahnverengung auf eine stationär eingerichtete Fahrzeugkontrolle hinwiesen. Gerade in den frühen Morgenstunden an Samstag und Sonntag wird die Verkehrspolizei gerne einmal an den Ausfallstraßen aktiv.

Als der Fahrer erkannte, was ihm nun möglicherweise blühen könnte, bremste er ab, wendete den Wagen und raste in die Gegenrichtung davon. Rote Ampeln kümmerten ihn bei seiner Flucht über den Platz der Republik, die Düsseldorfer Straße und den Hauptbahnhof ebenso wenig, wie die mittlerweile drei Polizeifahrzeuge, die mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung aufgenommen hatte.

Kurz vor der Friedensbrücke versuchte der Autorowdy noch, einen der Polizeiwagen zu rammen, kurze Zeit später aber setzte sich dieser Wagen vor ihn und zwang zum stehenbleiben. Der Fahrer und sein Sozius wurden überwältigt. Eine Blutentnahme auf dem Revier kam auf einen Wert von 0,9 Promille, was zur Feststellung der absoluten Fahruntüchtigkeit ausreichte. Darüber hinaus zeigte sich der überwältigte Mann auch noch uneinsichtig und unkooperativ, was ihm vor Gericht noch den Vorwurf der Widerstandshandlung einbrachte.

Gestern hatte er sich insoweit wieder beruhigt, als dass er in seinem letzten Wort versicherte, sich künftig an Recht und Gesetz zu halten. Ob er bei diesen guten Vorsätzen allerdings auch auf sein Auto wieder zurückgreifen kann, ist mehr als unsicher. Als „Führerschein“ legte er ein spanisches Dokument auf den Richtertisch, das der Staatsanwalt interessiert betrachtete. Weil bei Interpol kein solcher Führerschein registriert war, kommt es nun voraussichtlich zu einem weiteren Verfahren gegen den Mann wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Dessen ungeachtet beschäftigte sich Schöffenrichterin Sylvia Hauptmann aber vor allem mit der Verfolgungsjagd, die – auch wenn glücklicherweise nichts Ernsthaftes passiert ist – doch als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet wurde. Und dies in voller strafrechtlicher Bedeutung.

Entschuldigung erwartet

„Einen minderschweren Fall kann das Gericht nicht erkennen“, hieß es im Urteil. Trotz seiner Reue („Es war eine Panikaktion“) musste der Angeklagte im Urteil harsche Kritik einstecken. „Nach einer solchen Aktion hätte man eine Entschuldigung an alle von ihnen gefährdeten Personen erwartet. So aber sind Sie nur in Selbstmitleid zerflossen“, sagte die Richterin. Insbesondere eine Polizeibeamtin hatte dem Gericht im Zeugenstand klargemacht, wie brenzlig sie die Verfolgungsjagd und das Fahrverhalten des rammenden Autofahrers empfunden habe.