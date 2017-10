Justiz: Vergewaltigungsprozess: Angeklagter kam nicht

Knapp 16 Jahre nach der Vergewaltigung einer damals 13-Jährigen in einer Frankfurter Grünanlage ist der Prozess gegen einen 41 Jahre alten Mann am Donnerstag vorerst gescheitert. Sein Platz auf der Anklagebank blieb leer.

Knapp 16 Jahre nach der Vergewaltigung einer damals 13-Jährigen am Anlagenring in der Nähe des Scheffeleck sollte der mutmaßliche Täter gestern eigentlich vor Gericht gestellt werden. Offenbar konnte der aus Tschechien stammende Mann aber nicht ordentlich geladen werden.

Vorsitzender Richter Jochen Kirschbaum jedenfalls suchte in den Akten vergeblich nach der Zustellungsurkunde, wonach die Ladung zum Termin dem Angeklagten in einer tschechischen Provinzstadt rechtzeitig ausgehändigt wurde. Also musste der Prozess vorerst abgebrochen werden.

DNA ist identisch

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen war der heute 41 Jahre alte Mann derjenige, der der damals 13-Jährigen am 10. November 2001 zunächst aufgelauert, dann zu Boden gestoßen, gewürgt und danach zum Geschlechtsverkehr gezwungen hatte. Während sich der Täter schnell in Richtung Tschechien verabschiedete, erstattete das Opfer Strafanzeige bei der Polizei. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurden an der Kleidung des Mädchens gentechnische Spuren gesichtet, die entsprechend archiviert wurden.

Hätte sich der Täter in Tschechien nicht wieder durch Straftaten bemerkbar gemacht, wäre die Tat möglicherweise niemals aufgeklärt worden. So aber wurde nach einer Straftat und fünfjähriger Haftzeit auch dort eine DNA-Kartei des Mannes eröffnet. Und bei einem routinemäßigen Abgleich kam es vor zwei Jahren schließlich zu einem Treffer. Der Verdächtige wurde zur Sicherheit erneut zu einer Speichelprobe vorgeladen. Danach gab es keinen Zweifel mehr: Das DNA-Material war mit dem im Frankfurter DNA-Archiv identisch.

Ein umfangreicher Austausch mit den tschechischen Justizbehörden begann, Fachbegriff „Rechtshilfeersuchen“. Da der Mann zunächst „mitarbeitete“, verzichtete man auf einen Haftbefehl, weil das bevorstehende Strafverfahren nicht durch eine mögliche Flucht gefährdet schien. Die heute knapp 30 Jahre alte Frau bereitete sich ebenfalls auf das Strafverfahren vor. Sie beauftragte eine Rechtsanwältin, sie als Nebenklägerin zu vertreten. Für den zweiten der ursprünglich geplanten drei Verhandlungstage war sie auch als Zeugin geladen, nachdem der Angeklagte bislang bei der Polizei kein Geständnis abgelegt hatte. Ob und in welchem Umfang sie noch zu dem lange zurückliegenden Martyrium in der Grünanlage aussagen wird, hängt vom Aussageverhalten des Angeklagten ab und könnte sich je nach dem strafmildernd oder -verschärfend auswirken.

Urkunde verschwunden

Nachdem der Grund für das Ausbleiben des Mannes unklar geblieben war, musste auf einen Haftbefehl zunächst verzichtet werden. Stattdessen geht die Suche nach der Zustellungsurkunde weiter. Sollte sie binnen vier Wochen doch noch auftauchen, wird Haftbefehl erlassen. Wurde die Zustellung jedoch verschludert, geht alles von neuem los.

Der zweite Prozessanlauf würde möglicherweise dann erst im nächsten Jahr genommen werden.