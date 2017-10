Täterprofil: Verheerendes Feuer am Goetheturm: Kriminologe vermutet Jugendbande

Was für ein Täter kommt für die Brandstiftung am Goetheturm oder für die Serie in Frage?

CHRISTIAN PFEIFFER: Es gibt drei Gruppen. Bei der ersten handelt es sich um eine Jugendbande. Deren Mitglieder stacheln sich gegenseitig an. Sie sind fasziniert vom Feuer und vespüren Macht – weil sie sich ansonsten in ihrem Leben machtlos fühlen. Es gibt aber ab und zu auch Feuerwehrmänner, die zu Tätern werden: Das ist die zweite Gruppe. Manch einer ist reichlich gefrustet, weil er immer nur Keller auspumpen und Katzen von Bäumen holen muss. Er will, dass es endlich mal brennt und er seine Power zeigen kann. Die dritte Gruppe sind Männer, die im Leben gescheitert sind und die Brandstiftung wie eine Machtdroge benötigen, um endlich Selbstwirksamkeit zu erfahren.

Was sagt die Wahl der Anschlagsorte über einen möglichen Serientäter aus?

PFEIFFER: In Süddeutschland hat es mal einen Mann im Gartenbauamt gegeben, der Bäume ansägte – sie fielen dann bei Stürmen um. Er fühlte sich von seinen Vorgesetzten schlecht behandelt und wollte sich rächen. Auf Frankfurt übertragen: Ist da ein Täter, der mit der Vernichtung herausragender Kulturdenkmäler jemand Bestimmtem Schmerz zufügen möchte? Das hat dann nichts mit Rausch zu tun.

Halten Sie das für wahrscheinlich?

PFEIFFER: Ich tendiere dazu, dass es sich um eine Jugendgruppe oder den Einzelgänger handelt. Manchmal ist es recht simpel: Die Ziele waren frei zugänglich. Die Täter mussten nicht befürchten, erwischt zu werden. Und: Holz brennt gut.

Wieso sind nach den beiden ersten Bränden mehrere Monate vergangen?

PFEIFFER: Das kann ähnlich wie bei einem Vergewaltiger sein – nach seiner Tat beschleicht ihn die Angst vor dem Erwischtwerden. Dann aber wird der Drang zu großund es passiert wieder.

Sie gehen davon aus, dass es erneut brennen wird?

PFEIFFER: Das ist zu befürchten.

Mehr zum Thema

Neubau Goetheturm Welchen Turm hätten Sie gern? Am Tag nach der verheerenden Zerstörung des Wahrzeichens in Sachsenhausen wünschen sich viele Frankfurter den Goetheturm in der vorherigen Bauweise zurück. Bald 90 Prozent der Besucher auf FNP.de sprechen sich dafür aus. clearing

Frankfurter Wahrzeichen Experten: Wiederaufbau des Goetheturms in Holz ... Nach dem verheerenden Brand scheint es in Frankfurt unstrittig, dass der Goetheturm wiederaufgebaut werden soll. Diskutiert wird jedoch, in welcher Form das erfolgen soll. Ein Neubau des Goetheturms in Holzkonstruktion ist nach Ansicht von Experten problemlos möglich clearing

Bilderstrecke Rückblick: Das war der Frankfurter Goetheturm

Bilderstrecke Goetheturm in Flammen: Frankfurter Wahrzeichen abgebrannt