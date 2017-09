Investoren gesucht: Verkauf des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt beginnt

Das Land sucht Investoren für das Areal des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt. Seit 15 Jahren verrottet das Gebäude zwischen Frankfurter Messe, Europaviertel und Hauptbahnhof. Jetzt hat die Landesregierung das Verkaufsverfahren gestartet, wie das Finanzministerium am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. „Die Chancen, dass sich auf diesem Filetgrundstück in absehbarer Zeit etwas tut, stehen gut”, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). Einen Zeitraum nannte er aber noch nicht.

(dpa)