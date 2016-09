Geschäfte können öffnen: Verkaufsoffener Sonntag in den Stadtteilen findet definitiv statt

Die Vorbereitungen waren nicht umsonst, die Kunden können kommen: Die „Allianz für den freien Sonntag“ hat ihre Drohung zwar wahrgemacht und zieht wegen des morgigen verkaufsoffenen Sonntags in den Stadtteilen vor Gericht – doch die Gegner solcher und ähnlicher Veranstaltung verzichten auf ein Eilverfahren. Die Pläne für Sonntag werden sie also nicht mehr stoppen.

Man habe sich für ein Hauptsacheverfahren entschieden, weil dann die Argumente genauer geprüft würden als für eine Hau-Ruck-Entscheidung, begründet Bernhard Schiederig diesen Schritt. Er ist Sprecher der „Allianz“ und bei der Gewerkschaft Verdi zuständig für den Handel. Es sei ihm und seinen Mitstreitern wichtiger, in der Frage, ob und wann an einem Sonntag Geschäfte öffnen dürfen, „Rechtssicherheit zu schaffen“.

„Das hat natürlich den Nachteil, dass das Verfahren die offensichtlich rechtswidrige sonntägliche Ladenöffnung nicht verhindern kann“, so Schiederig. Für die Zukunft aber erwartet er, dass es immer schwieriger werde, verkaufsoffene Sonntage zu veranstalten: „Mit jeder Entscheidung für den umfassenden Erhalt des Sonntagsschutzes wurde die Rechtsprechung bislang verfeinert und konkretisiert“, fasst Schiederig die bisherigen Gerichtsentscheidungen aus seiner Sicht zusammen. Nach wie vor ist er überzeugt, dass die Feste in den teilnehmenden Stadtteilen nur vorgeschoben würden und „die Freigabe der Öffnung der Geschäfte in erster Linie ökonomisch motiviert und keinesfalls auf Steigerung der Attraktivität der ,kleinen’ Einzelhändler außerhalb des Stadtzentrums angelegt“ seien. Schließlich habe die Stadt auch dem Einkaufszentrum „Skyline-Plaza“ erlaubt, morgen von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte zu öffnen.

Joachim Stoll, Sprecher des Einzelhandelsverbands in Frankfurt, atmete gestern auf, dass die Veranstaltungen dann nicht kurzfristig abgesagt werden mussten. Er sieht die Landesregierung in der Pflicht, Rechtssicherheit zu schaffen. „Dafür sollte die Wiesbadener Politik sorgen.“

