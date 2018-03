Osterwoche: Verkehrschaos: Streiks könnten Frankfurt lahmlegen

Da könnte in der kommenden Woche etwas auf die Stadt zukommen: Fast alle S-Bahnen unterbrochen, fast alle U-Bahnen und Straßenbahnen bleiben im Depot. Die Innenstadt ist nur mit dem Bus erreichbar, die Straßen sind überfüllt. Denn: Wie schon länger geplant, wird der S-Bahn-Tunnel unter der City während der Osterferien ab Montag gesperrt.

Doch dazu befindet sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Tarifauseinandersetzung mit den Arbeitgebern, darunter auch kommunale Verkehrsunternehmen. Warnstreiks in der nächsten Woche werden erwartet. Am morgigen Freitag will die Tarifkommission Öffentlicher Dienst entscheiden, welche Unternehmen bestreikt werden. Allgemein wird befürchtet, dass die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) – in Frankfurt zuständig für U- und Straßenbahnen – darunter ist. Dann wird es ungemütlich. Ein Chaos im Nahverkehr droht.

Diese Auswirkungen haben Baustellen der VGF an Schienen, ... Dass eine Schiene 40 Jahre lang ihren Dienst tut, wie auf der Strecke der Straßenbahnlinie 12 im Schwanheimer Wald, ist eine Ausnahme. clearing

45 Minuten mehr einplanen

Für die S-Bahnen gilt: Sieben der neun Linien werden vom 26. März bis 9. April unterbrochen, eine (S 1) wird umgeleitet und lediglich die S 7 fährt unabhängig von der Tunnelsperrung ihren normalen Weg. Daher müssen viele Fahrgäste an anderen Stationen aussteigen. Als Ersatz bieten sich dann U- und Straßenbahn sowie Busse an. Schon ohne Streik wird den Fahrgästen empfohlen, 45 Minuten mehr Fahrzeit einzuplanen. Wenn allerdings die anderen Züge ausfallen, droht das Schlimmste.

Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) fürchtet es: „Ich habe da so etwas läuten hören, dass in der kommenden Woche auch bei der VGF gestreikt wird. Ich weiß jedoch nichts Definitives, das wird ja immer erst 24 Stunden vorher bekanntgegeben.“ Die Nahverkehrsgesellschaft Traffiq und die VGF rufen zu Voraussicht auf. Die beiden Unternehmen bitten daher ihre Fahrgäste, in den nächsten Tagen die Nachrichten zu verfolgen.

Angeblich steht auch schon fest, dass die VGF bestreikt wird, nur der Tag ist noch offen. Verdi-Sprecherin Ute Fritzel verwies gestern allerdings auf die morgige Entscheidung der Tarifkommission. „Es wird bestimmt gestreikt, aber wann und wo, wird noch entschieden“, sagte sie. Demnach könnte es den Frankfurtern und den Pendlern doch erspart bleiben. Sehr wahrscheinlich ist das jedoch nicht.

Lücke nicht zu schließen

Falls es zum Schlimmsten kommt, freut sich Hans-Peter-Kratz, Vorsitzender der Taxi-Vereinigung Frankfurt, auf viele Kunden: „Wir werden einen Teil des Verkehrs aufnehmen können.“ Eine Garantie rechtzeitig anzukommen, ist das aber auch nicht. Schließlich drohen viele Staus, weil die Menschen aufs eigene Auto umsteigen. Zahlreiche Baustellen auf den Autobahnen sorgen dabei für ein Übriges. Traffiq-Sprecher Klaus Linek sagt klar: „Wenn die U-Bahnen und Straßenbahnen nicht fahren, reißt das Lücken ins Netz, die kaum zu schließen sind.“ Da helfe dann auch nicht mehr, auf Buslinien, S-Bahnen und Regionalzüge zu verweisen, die ohnehin überfüllt sein dürften.

Und ein Teil der S-Bahnen fehlt in den nächsten beiden Wochen. Allein wegen der Tunnel-Bauarbeiten müssen rund 100 000 Fahrgäste täglich auf andere Bahnen umsteigen. Schließlich fahren hier normalerweise 24 Züge pro Stunde in jeder Richtung. Während der Osterferien bleibt der Tunnel geschlossen, weil die Bahn ein neues Elektronisches Stellwerk baut und dafür Betriebsprüfungen vornimmt.

Hier gibt es Informationen

Traffiq und VGF versprechen schnellstmögliche Streik-Informationen im Internet unter www.rmvfrankfurt.de und am RMV-Servicetelefon unter (0 69) 24 24 80 24.