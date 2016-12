VCD fordert Tarifreform: Verkehrsclub kritisiert RMV und Politik: Ticketpreise steigen zu stark

Fahrkarten des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) werden zum Jahreswechsel wieder einmal teurer. Um durchschnittlich 1,9 Prozent werden die Preise zum 1. Januar angehoben. Im Einzelfall fällt der Anstieg aber auch höher aus. Einzeltickets in Frankfurt zum Beispiel kosten künftig 2,90 Euro statt 2,80 Euro – ein Plus von 3,6 Prozent. Das sei deutlich mehr, als sich mit Lohn- und Energiepreissteigerung begründen lasse, findet der ökologische Verkehrsclub VCD. Dessen Landesvorsitzender Mathias Biemann sieht die Verantwortung bei der Politik. Bei Land und Kommunen sei ein Umdenken nötig, sie müssten sich finanziell stärker engagieren.

Nötig sei aber auch eine Tarifreform. Wer angemessenere Fahrpreise wünsche, könne nicht an der alten Tarifzonenstruktur festhalten, so Biemann. Es entstünden ungerechte und unlogische Preissprünge zwischen den Tarifgebieten. Der vom RMV derzeit getestete Smart-Tarif ist aber nach Ansicht des VCD auch nicht die richtige Lösung. So gebe es zum Beispiel ein verwirrendes System von unterschiedlichen Preisen. Wer zum Beispiel von der S-Bahn in einen Bus umsteige, werde mit einem Zuschlag „bestraft“. Das könnte nach Ansicht Biemanns dazu führen, dass Pendler auf den letzten Kilometer das Auto statt öffentlicher Verkehrsmittel nehmen.

Der VCD sieht außerdem die Gefahr, dass es in den drei in Hessen tätigen Verkehrsverbünden künftig unterschiedliche Tarifsysteme, die für Fahrgäste nur schwer zu verstehen sind. Biemann empfiehlt dem RMV, sich den Verkehrsverbund Rhein-Neckar zum Vorbild zu nehmen. Dort wird Anfang nächsten Jahres der Luftlinientarif eingeführt.

(mu)