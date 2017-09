Simulationsanlage: Verkehrserziehung auf dem Vorfeld

Die Lufthansa-Maschine steht noch auf der Parkposition. Per Funk meldet sich der Pilot im Vorfeldkontrollturm, er will in Richtung Startbahn rollen. Der Lotse legt sich die englischen Worte zurecht, um formvollendet die Freigabe zu erteilen, da entdeckt er auf dem Radarbildschirm ein anderes Flugzeug, das gerade um die Ecke biegt. „Wohin will der denn?“, fragt der Lotse seinen neben ihm sitzenden Kollegen. „Weiß ich nicht, der sollte eigentlich warten.“ Es wird hektisch. Eine schnelle Entscheidung ist gefragt: anhalten, umleiten oder das Lufthansa-Flugzeug warten lassen?

Dass die beiden Vorfeldlotsen so schnell ins Schwitzen geraten, liegt daran, dass sie gar keine sind. Es sind Besucher, die sich über die Ausbildung der Vorfeldlotsen am Frankfurter Flughafen informieren. Und damit sie verstehen, wie herausfordernd die Arbeit in den beiden Kontrolltürmen der Fraport AG ist, dürfen sie selbst Hand anlegen. Nicht an den echten Arbeitsplätzen, sondern an einem Simulator, an dem seit 2013 die angehenden Vorfeldlotsen trainieren.

Neue Stellen für Terminal 3

„Unsere Mitarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz“, sagt Daniel Kösters. Er ist Chef der „FRA Vorfeldkontrolle“, einer Tochterfirma des Flughafenbetreibers Fraport. 85 Vorfeldlotsen arbeiten im Schichtbetrieb. Im November soll die zweijährige Ausbildung zehn weiterer Kollegen beginnen. Denn für den Betrieb des neuen Terminals 3 werden weitere Lotsen gebraucht. „Bewerbungen hatten wir sehr viele“, sagt Kösters. „Bei dem Auswahltest stellen wir ähnliche Anforderungen wie die Deutsche Flugsicherung.“ Es komme vor allem auf räumliches Vorstellungsvermögen und Mehrfachbelastbarkeit an.

Am Frankfurter Flughafen regeln zwei unterschiedliche Arten von Lotsen den Verkehr. Im Tower sitzen die Fluglotsen der Deutschen Flugsicherung. Sie sind für den Luftraum und das Rollfeld mit den Start- und Landebahnen zuständig. Das angrenzende Vorfeld – das ist der Abfertigungs-, Wartungs-, Park und Rangierbereich des Flughafens – haben hingegen die Vorfeldlotsen der Fraport im Blick.

„Der direkte Sichtkontakt ist entscheidend“, erklärt Vorfeldkontrollchef Kösters. Für den Simulator wurde deshalb ein 3D-Modell des Flughafengeländes programmiert. Auf Bildschirmen und Projektionsflächen taucht das Geschehen auf dem Vorfeld so auf, als würde der Lotse aus dem Fenster schauen.

Nicht auf Radar verlassen

Für die Anfänger im Übungsraum ist es schwer, den Überblick zu behalten. Sie hängen deshalb an den kleineren Bildschirmen, die sie direkt vor sich haben. Per Radar wird dort die aktuelle Position jedes Flugzeugs angezeigt. „Das ist nur als Hilfsmittel zugelassen“, sagt Kösters. „Bei schlechten Sichtverhältnissen müssen die Lotsen ein ,Follow-me’-Fahrzeug rausschicken um zu kontrollieren, ob das Flugzeug wirklich dort steht. Sie dürfen sich nicht allein auf das Radar-Signal verlassen.“

Bei der Übung im Simulator wird schnell klar: Das Wichtigste ist die Kommunikation. Der Zuruf des Kollegen, ein Anruf bei den Fluglotsen im Tower und der Funkspruch ins Cockpit – ständig gibt es etwas zu klären. In der Simulationsanlage übernehmen andere Übungsteilnehmer die Rolle der Piloten. Sie sitzen nebenan, die Funkverbindung ist einwandfrei.

Pilot schwer zu verstehen

„Im echten Betrieb ist das schwieriger“, erzählt ein erfahrener Mitarbeiter der Vorfeldkontrolle. „Da rauscht und knackt es. Außerdem spricht nicht jeder Pilot ein klares Oxford-Englisch.“ Manche Akzente seien nur ziemlich schwierig zu verstehen. Übrigens machten sich auch nicht nur Sprach-, sondern auch Mentalitätsunterschiede bemerkbar: „Ein deutscher Pilot fragt ungeduldig nach, wenn wir ihn an einer Position vergessen haben. Ein asiatischer würde dort warten, bis wir ihn anfunken.“