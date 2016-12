Abend mit Anna Maria Kaufmann: Verlosungsaktion: Karten für das Pagageno-Musiktheater

Am 16. und 17. Dezember um 19:30 Uhr gastiert die kanadische Star-Sopranistin Anna Maria Kaufmann mit ihrer aktuellen Weihnachtstournee an zwei Abenden im Papageno Musiktheater. Dabei präsentiert sie deutsche und internationale Weihnachtslieder aus ihrer neuesten CD „Christmas with Love“. Musikalisch begleitet wird die Sopranistin vom renommierten Kammermusikorchester des Papageno Theaters unter der Leitung von Seung-Jo Cha.



fnp.de verlost für diesen Abend 5 x 2 Eintrittskarten. Bitte schicken Sie bis zum 15.12.2016, 12 Uhr, eine Mail an online@fnp.de, Betreff: papageno. Für die Gewinner werden die Karten am Eingang des Musktheaters hinterlegt.

