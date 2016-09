Werbung für Bordelle: Verteilung der umstrittenen Broschüre über Bahnhofsviertel gestoppt

Die umstrittene Broschüre, die die Touismus und Congress GmbH Frankfurt (TCF) über das Bahnhofsviertel herausgebracht hat, wird eingestampft. Dies sagte Thomas Feda, Geschäftsführer der TCF, am Donnerstag dieser Zeitung. „Es gab viel Kritik, zum Teil sicherlich berechtigt“, sagte er, „und wir ziehen die Konsequenzen daraus.“

Bordelle, Kneipen, Galerien und Künstler Bahnhofsviertel: Neue Broschüre präsentiert Frankfurts ... Das Bahnhofsviertel ist ein widersprüchlicher Stadtteil. Was Touristen anziehen kann, wird in der Broschüre „Bars, Basare und Bohème“ gezeigt. Gestern wurde das Heft in der Animierbar „My Way“ vorgestellt. clearing

Der Journalist Ulrich Mattner hat unter dem Titel „Bars Basare und Bohème“ 99 Highlights des Bahnhofsviertels vorgestellt, darunter auch einige Bordelle, Homosexuellen-Treffpunkte und Milieukneipen. An Formulierungen wie „Transen und Tunten“ bei der knappen Beschreibung einer solchen Kneipe oder „Im vierten Stock nur Transsexuelle“ bei der Beschreibung eines Bordells übten Teile der Politik und der Medien scharfe Kritik: Die Broschüre verharmlose das Elend der Prostitution. Feda ist dieser Kritikern entgegengekommen: Die Broschüre – 2500 Exemplare in Deutsch, 1000 in Englisch – wird eingestampft. Weltweit besteht Interesse am Bahnhofsviertel, doch die Stadt hat weiterhin keine Broschüre, die sie Touristen mitgeben kann.

(tjs)