Ladentüren bleiben zu: Verwaltungsgerichtshof kippt den verkaufsoffenen Sonntag zur Buchmesse

Am Sonntag bleiben die Geschäfte in Frankfurt geschlossen. Trotz der Buchmesse, zu der 100 000 Besucher nach Frankfurt strömen, hat der Verwaltungsgerichtshof den verkaufsoffenen Sonntag gestrichen.

Schon wieder hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel einen verkaufsoffenen Sonntag in Frankfurt gekippt. Bereits im April waren die Einzelhändler von einer entsprechenden Entscheidung kalt erwischt worden. Der Stadtteilsonntag im September konnte nur stattfinden, weil die Klägerin gegen ihn – die „Allianz für den freien Sonntag“ der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung – auf eine richterliche Eilentscheidung verzichtet hatte. Gestern jedoch entschied das Gericht wieder – und zwar gegen den verkaufsoffenen Sonntag, der morgen, am stark besuchten letzten Tag der Frankfurter Buchmesse, stattfinden sollte.

Stadt ändert die Richtung

In Frankfurt wird es in der Folge wohl keine stadtweiten verkaufsoffenen Sonntage mehr geben. Das kündigte Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) gestern an. Er zeigte sich enttäuscht über die Gerichtsentscheidung. „Noch vor einem Jahr hat der VGH ganz anders geurteilt. Jetzt ist der Landtag gefordert, eine neue Regelung zu finden.“ Bis dahin werde es nur noch den Stadtteilsonntag und lokal begrenzte Sonntagsöffnungen geben.

Auch die IHK und der Handelsverband Hessen kritisierten die Landesregelung. Diese gestatte zwar bis zu vier verkaufsoffene Sonntage, aber nur bei besonderen Anlässen – über die dann immer wieder Gerichte entscheiden. Joachim Stoll, Vertreter Frankfurts im Handelsverband, sagte: „Für Stadt und Handel ist die mangelnde Bereitschaft der Landesregierung, sich endlich des Themas anzunehmen, nicht nachvollziehbar. Das Ladenöffnungsgesetz muss geändert werden.“ Frankfurt mache sich „international lächerlich“. „Das ist kein Stadtmarketing, sondern eine Unterstützung des E-Kommerz.“

Der Landtagsabgeordnete Ulrich Caspar (CDU) gibt zu bedenken: „Der Sonntag steht unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes.“ Dem müsse sich der Landesgesetzgeber unterwerfen. „Wir sind uns aber bewusst, dass die aktuelle Situation schlecht ist für die Einzelhändler und für die Arbeitnehmer. Das Sozialministerium evaluiert die jetzige Regelung derzeit.“ Ob und wann sie geändert wird, konnte Caspar nicht sagen.

Zitterpartien vor Gericht

Dagegen kritisierte Friedrich Kühn, der Anwalt der „Allianz für den Sonntag“, die Stadt: „Mir ist unverständlich, warum die Stadt die durch zahlreiche Entscheidungen des VGH hinreichend bekannte Rechtslage nicht zur Kenntnis nehmen will und damit bewusst riskiert, dass die Betroffenen immer wieder unter kurzfristigen Änderungen und Absagen leiden müssen.“

Die Einzelhändler sind die Zitterpartien vor Gericht inzwischen leid. Am Stadtteilsonntag hatten sich nur noch sechs Stadtteile beteiligt. Georg Lackner, Geschäftsführer des Nordwestzentrums, tröstete sich gestern: „Wir haben jetzt keine einzige Werbung geschaltet. Ich habe den Pessimisten gegeben.“ Judith Witte, Geschäftsführerin bei Galeria Kaufhof auf der Zeil, bedauert die Gerichtsentscheidung: „Ein verkaufsoffener Sonntag ist immer mit Werbung und Personalplanung verbunden. Die Mitarbeiter nehmen auf freiwilliger Basis an der Sonntagsöffnung teil und erhalten für sechs Stunden Arbeit einen Freizeitausgleich von dreizehn Stunden.“ Helmut Stadler, Geschäftsführer des gleichnamigen Zweirad-Centers, ärgert sich: „Ein verkaufsoffener Sonntag bringt doppelt so viel Umsatz wie ein normaler Verkaufstag.“ Jetzt habe er mehr als 10 000 Euro für Werbung umsonst ausgegeben. (jrd, jlo, mu, tjs)





Kommentar: Muss der Sonntag wirklich heilig sein? Der Sonntag ist heilig. Ist er das? Für die Gewerkschaft und Teile der Kirche scheint es so. Am Sonntag bleiben jetzt die Läden zu.