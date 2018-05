Ein Materialfehler war schuld am Herabfallen einer Landeklappe in den Frankfurter Stadtwald im Oktober 2014. Zu dieser Erkenntnis kam jetzt die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen in ihrem Abschlussbericht. Dass bei dem Vorfall niemand verletzt wurde, bezeichnet die Behörde als einen Glücksfall.

Die Aufregung war groß: Im Oktober 2014 hatte ein Spaziergänger eine Landeklappe im Stadtwald in der Nähe des Monte Scherbelino gefunden. Das etwa 4,5 mal 1 Meter große Teil hatte ein Frachtflugzeug von Korean Air im Landeanflug auf den Frankfurter Flughafen verloren (wir berichteten). Jetzt steht fest: Rost aufgrund eines Materialfehlers an der Landeklappenhalterung war die Ursache für den Sturz des Flugzeugteils in den Stadtwald bei Oberrad. Das geht aus dem Abschlussbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) hervor, die für die Aufklärung des Vorfalls zuständig ist.

Die Boeing 747-400 F der Korean Air war am 8. Oktober 2014 auf dem Weg von Moskau nach Frankfurt. An Bord seien laut BFU-Bericht vier Personen gewesen: ein Kapitän, ein Co-Pilot und zwei Ersatzpiloten. Der 64 Jahre alte Kapitän befand sich mit der Maschine im Endanflug auf die Südbahn, als er in einer Höhe von etwa 2500 Fuß beim Ausfahren der Landeklappen ein Geräusch wahrnahm, das er nicht zuordnen konnte. Daraufhin scherte das Frachtflugzeug um sieben Grad nach links aus. Die angezeigte Anfluggeschwindigkeit betrug zu diesem Zeitpunkt 160 Knoten. Danach schaltete der Kapitän den Autopiloten aus und landete das Frachtflugzeug selbst ohne weitere Probleme. Verletzt wurde niemand. In der Luft hatte der Pilot gar nicht gemerkt, dass die Landeklappe fehlte. Dies wurde erst am Boden festgestellt. Die Fluggesellschaft hatte den Verlust anschließend sofort gemeldet. Bekannt wurde dies allerdings erst Tage später, nachdem das Teil im Wald gefunden wurde.

Laut BFU-Bericht erfolgte der Bruch der Landeklappe im Anflug auf den Frankfurter Flughafen, kurz nachdem die Landeklappen vollständig ausgefahren waren. Das hätten die Befragungen der Besatzung der koreanischen Frachtmaschine ergeben. Die Experten gehen davon aus, dass für den Einbau der Halterung der Landeklappe ein nicht dafür geeignetes Material verwendet wurde, das dieses Aluminium besonders anfällig für die Bildung von Rost ist. Die BFU sieht an dieser Stelle Handlungsbedarf, besonders weil der Flugzeughersteller schon seit 2003 empfohlen hat, für die Halterung ein anderes Aluminium, das beständiger gegen Korrosion ist, zu verwenden.

Neben der Landeklappe wurden im Stadtwald zeitgleich weitere Flugzeugteile gefunden. Sie gehörten zu einer Lufthansa-Passagiermaschine des Typs Boeing 747-400, die im Mai 2009 eine Landeklappe verloren hatte. Auch dabei war Rost und die Verarbeitung falschen Materials Auslöser für den Halterbruch der Landeklappe. Das hat eine erneute Prüfung der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und ein Vergleich beider Fälle ergeben.

Die Experten empfehlen den Fluggesellschaften, die an ihren Flugzeugen des Typs Boeing 747-400 verbauten Landeklappenhalter zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Dem Flugzeughersteller legt die Behörde ans Herz, nur noch Material zu verwenden, das auch gegen Rost beständig ist. Immerhin ist es ziemlich gefährlich, wenn so ein großes Teil eines Flugzeuges vom Himmel auf die Erde fällt. Die BFU bezeichnet es als großes Glück, dass bei diesem Vorfall niemand verletzt wurde. In ihrem Bericht heißt es: „Da sich ein Flugzeug beim Ausfahren der Landeklappen in der Regel im Endanflug auf einen Flughafen, und somit oft über Ballungsräumen befindet, besteht ein erhöhtes Risiko für Dritte.“ Und weiter: „Dass in dem vorliegenden Fall, sowie in den vorangegangenen Fällen, keine Personen oder Gegenstände geschädigt wurden, stellt einen Glücksfall dar.“