Ostern, das bedeutet für die meisten: vier Tage am Stück frei. Ganze 96 Stunden, die man idealerweise zur freien Verfügung hat. Angenommen, davon gehen zehn Stunden pro Tag für Schlaf und Co. drauf - dann bleiben immer noch 56 Wachstunden. Was tun mit all der Zeit? Wir hätten da ein paar Vorschläge.

Kulinarische Ostern

Endlich wieder schlemmen! Mit Ostern endet die Fastenzeit. Traditionsreiche Speisen und üppige Festmahle mit Familie und Freunden zeichnen die Feiertage aus. Grünes am Gründonnerstag (Hallo, grie Soß!), Fisch am Karfreitag und ein Hefezopf am Ostersamstag. Wie wäre es außerdem mit einem ausgiebigen Osterbrunch am Sonntag? Osterlamm backen, Lammbraten vorbereiten, Eiersalat anrichten – die verschiedenen Gerichte brauchen ihre Vorbereitungszeit. Dafür eignen sich die 56 freien Stunden perfekt.

Kirchliches Osterfest

Ostern ist im christlichen Kirchenjahr das wichtigste Fest. Zur Auferstehung Christi bieten die Frankfurter Kirchengemeinden Gottesdienste an Karfreitag und Ostern an. Außerdem findet eine Andacht in einem besonderen, ungewöhnlichen Ambiente statt: Die Frankfurter Bahnhofsmission lädt am Karsamstag zu einem Gottesdienst in den Hauptbahnhof ein. Mitten in der Bahnhofshalle erinnert der Evangelische Diakon Carsten Baumann (auch Leiter der Bahnhofsmission) an die Herkunft des Osterfestes.

(Hauptbahnhof, auf Höhe der Gleise 4 und 5, 31.3., 18:30 Uhr)

Dekoration

Was wäre Ostern ohne Hasen, bunte Ostereier oder gebastelte Osterkörbchen? Die Dekoration darf auf keinen Fall fehlen! Selbermachen, herumwerkeln, nähen und basteln ist ein idealer Zeitvertreib für die ganze Familie. Inspiration gefällig? Sie könnten am Wochenende Eier färben, Osternester flechten, einen Osterstrauch stecken, Osterhasen filzen und und und…

Ab ins Museum!

Die Frankfurter Museen haben größtenteils das ganze Osterwochenende auf, die meisten zwischen 10 und 18 Uhr. Nimmt man eine Verweilzeit von rund drei Stunden im Museum an, könnte man also zwei Stück pro Tag besuchen, ohne sich allzu sehr stressen zu müssen. Das heißt: Acht Museen in unseren 56 Stunden – also die volle Ladung Kultur!

Sport

Sie wollten schon immer mal Yoga oder Klettern ausprobieren, hatten aber noch keine Zeit dazu? 56 Stunden reichen auf jeden Fall aus, um mal eine neue Sportart zu testen. Schnupperkurse gibt es – für Kinder wie Erwachsene – bei vielen Sportvereinen, Fitnessstudios bieten Probetrainings an. Für das sportliche Programm zuhause gibt es eine große Auswahl an Videos im Internet. Einfach raus und loslaufen funktioniert natürlich auch. Wer ehrgeizig unterwegs ist, kann zudem bei Wettbewerben wie dem Rodgauer Osterlauf teilnehmen.

Frühjahrsputz

An Ostern wird der Frühling begrüßt. Damit das Frühlingserwachen auch die heimischen vier Wände erreicht, soll bitte alles sauber und rein sein. Das ruft nach Frühjahrputz! 96 Stunden frei, das bedeutet viel Zeit für: Wollmäuse vernichten, Silberbesteck polieren, Fenster putzen, Gardinen waschen, Servietten bügeln, Türklinken erstrahlen lassen, auch die kleinsten Fugen schrubben, Klamotten ausmisten und endlich die kaputte Glühbirne auswechseln.

Frankfurter Volksfest

Das größte und älteste Frankfurter Volksfest, die Dippemess, findet noch bis zum 15. April auf dem Festplatz am Ratsweg statt. Hier können Besucher (außer an Karfreitag) am Osterwochenende täglich von 12 bis 24 Uhr den Töpfermarkt besuchen, Achterbahn und Riesenrad fahren oder die Spezialitäten der vielen Imbiss-Stände probieren.

Filmisches Festtagsprogramm

Für alle, die während der Feiertage das Haus nicht verlassen wollen: Ein Hoch auf Netflix, Amazon Prime und Co.! Vier Tage sind ideal, um die 62 Episoden von „Breaking Bad“, alle zehn Staffeln „Friends“ oder ausgewählte Filmklassiker am Stück anzusehen. Wir haben zusammengerechnet: Alle drei „Herr der Ringe“-Teile und „Der Hobbit“ ergeben 19:39 Stunden. Die neun Star-Wars-Filme summieren sich auf 20:10 Stunden und mit einem Harry Potter-Marathon kommt man auf knapp 20 Stunden. Insgesamt ergibt das aufgerundet 60 Stunden Filmspaß. Bleibt also noch genügend Zeit, zwischendurch zu schlafen.

Monopoly mal zu Ende spielen

Monopoly ist einer der Spieleklassiker schlechthin. Die meisten Familien haben wahrscheinlich schon unzählige Runden angefangen, aber irgendwann, wenn alle Straßen verteilt sind und der Spaß mit den Hypotheken losgeht, zieht es sich wie ein Kaugummi. In 56 Stunden dürfte es aber möglich sein, das Spiel endlich mal so lange zu spielen, bis einer wirklich pleite ist. Und falls die Runde doch schneller geht als befürchtet, kann man ja noch Risiko auspacken…

„Das Projekt“ abschließen

Jeder hat so ein Projekt: Eigentlich ist es schon halb fertig, aber für den Rest haben bisher Zeit und Motivation gefehlt. Egal ob ein selbst gebautes Möbelstück, selbst gemachte Kleidung, ein Bastelprojekt, ein literarisches Erzeugnis: Jetzt wäre Gelegenheit, es endlich mal zu beenden. Damit man danach etwas Neues beginnen kann.

Sich langweilen

Im Alltag kommen wir kaum noch dazu, und wenn doch, wird schnell das Smartphone gezückt. Echte Langeweile ist rar geworden. Zeit also, sich mal wieder daran zu erinnern, warum man sie als Kind so sehr gefürchtet hat. In 56 Stunden kann man ziemlich viel nichts tun – und findet im entschleunigten Alltag vielleicht mal wieder Zeit für neue, kreative Gedanken.

Einfach mal weg

Keine Lust auf Ostern? Dann vielleicht Last Minute vom Frankfurter Flughafen in den sonnigeren Süden, nochmal zum Saisonabschluss in den Schnee oder einfach ins Auto oder den Zug setzen und irgendwohin fahren. Wenn es kein richtiger Urlaub sein soll, kann man auch andere osterferne Freunde besuchen. Ein Tapetenwechsel hat schließlich noch nie geschadet.

