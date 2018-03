Grippe: Viren haben Frankfurt weiter im Griff - Grippewelle flacht leicht ab

Die Grippewelle sorgt in Frankfurt weiterhin für leere Arbeitsplätze und volle Krankenhäuser. Alleine an den ersten zwei Tagen dieser Woche wurden dem Gesundheitsamt 72 neue Infektionen gemeldet.

312 Grippefälle wurden vergangene Woche dem Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt gemeldet. Klingt viel, ist auch viel und macht trotzdem Hoffnung. In der Vorwoche waren es nämlich noch 394 Fälle. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr wurden durchschnittlich 120 Fälle pro Woche gemeldet. "Es gibt einen deutlichen Rückgang auf weiterhin hohem Niveau", berichtet Dr. Antoni Walczok, Infektiologe vom Gesundheitsamt der Stadt.

Bilderstrecke So trotzen Sie der Grippewelle

Für gewöhnlich halte das Plateau einer Grippewelle drei bis vier Wochen an. So war es auch in diesem Jahr - falls das Plateau nun wirklich überschritten sein sollte. Die Dauer der Grippewelle sei damit normal, die Intensität sei aber außergewöhnlich stark. 2177 Grippefälle wurden dem Gesundheitsamt in Frankfurt in dieser Saison bisher gemeldet. Entsprechend stark ausgelastet sind die Frankfurter Krankenhäuser. "Patienten müssen eventuell etwas enger zusammenrücken und man muss auch mal mit Wartezeiten rechnen, aber alle können in Frankfurt versorgt werden", versichert Walczok.

Keine Entwarnung Grippe hat den Taunus weiter im Griff Von Entwarnung keine Spur – die Grippewelle hat den Hochtaunuskreis weiter fest im Griff. Die beiden Kliniken sind voll belegt, fast 20 Prozent der dortigen Mitarbeiter hat es ebenfalls erwischt. Hätten die Krankenkassen auf die Warnung vom Robert-Koch-Institut gehört, wäre der Ausschlag wahrscheinlich nicht ganz so massiv. clearing

Eine gute Nachricht für alle, die die Grippe schon durchgestanden haben: Die durch die Krankheit erlangte Immunität hält einige Monate an. Theoretisch könnte man sich trotzdem ein zweites Mal die Grippe holen, denn es sind zwei unterschiedliche Virenstämme unterwegs: A und B. "B ist aber sehr stark ausgeprägt, so dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand, der die Grippe schon hatte, sie sich noch einmal holt", sagt Infektiologe Walczok.

Kalte Jahreszeit So schützen Sie sich vor der Grippewelle Die Nase läuft, der Hals tut weh, das Büro ist halb leer wegen dutzender Krankmeldungen. Die Grippe schlägt auch in diesem Jahr wieder zu. Die Frankfurter Allgemeinärztin Dr. Petra Bracht erklärt im Interview, warum das so ist und wie man sich schützen kann. clearing