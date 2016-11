Toter Vogel in Sossenheim infiziert: Vogelgrippe in Frankfurt? Züchter warnen vor Panik

In Frankfurt gibt es den ersten Vogelgrippe-Fall. Eine am Wochenende gefundene tote Kanadagans in Sossenheim war mit dem gefährlichen Erreger infiziert. Geplante Geflügelschauen für das Wochenende mussten abgesagt werden. Doch nicht jeder kann die Panikmache verstehen.

Nun ist sie also doch in Frankfurt angekommen: die Vogelgrippe. Gestern teilte das hessische Umweltministerium mit, dass eine am Wochenende tot aufgefundene Kanadagans mit dem gefährlichen H5N8-Erreger infiziert war. Das Friedrich-Löffler-Institut habe einen entsprechenden Befund des Landeslabors in Gießen bestätigt.

Der tote Wildvogel wurde in Sossenheim entdeckt. Wie das Ministerium mitteilte, wurde das Tier in einem Wohngebiet ohne größere Wasserflächen gefunden, so dass nicht mit Zugvögeln zu rechnen sei. Ein genauerer Standort wurde nicht preisgegeben. Nur so viel: In der unmittelbaren Nähe befänden sich allerdings zwei kleinere Betriebe, die ebenfalls Geflügel halten. Die Tiere seien alle untersucht worden, einem ersten Test zufolge haben sie sich nicht mit dem H5N8-Erreger angesteckt. In zwei Wochen sollen sie abermals untersucht werden. Weitere Maßnahmen müssten zunächst nicht getroffen werden.

Chef des Gesundheitsamts mahnt zur Besonnenheit „Die Aufregung ist absurd“ In den Geflügelställen herrscht derzeit Ausnahmezustand. Jetzt ist auch noch der erste Vogelgrippe-Fall in Frankfurt aufgetaucht. Doch welche Auswirkungen hat der Erreger auf den Menschen? Müssen wir nun auf die Weihnachtsgans an den Feiertagen verzichten? Darüber sprach FNP-Redakteurin Julia Lorenz mit dem Gesundheitsamtsleiter René Gottschalk. clearing

Geflügelschauen abgesagt

In der vergangenen Woche war bei einer am Twistestausee in Nordhessen verendeten Tafelente der Vogelgrippe-Virus erstmals im Land entdeckt worden. Seit Montag gilt hessenweit eine Stallpflicht für Geflügel, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Dies hat auch Auswirkungen auf Frankfurter Hobby-Geflügelzüchter, den Zoo und das Stadttaubenprojekt.

„Für uns ist die Situation derzeit nicht einfach“, klagt Wolfgang Ahlemann, Vorsitzender des Kreisverbands der Frankfurter Rassegeflügelzüchter. Alle Tiere – Hühner, Enten, Gänse – müssten in Ställen untergebracht oder die Volieren mit Planen abgedichtet werden, damit „nichts hineinfallen kann“. „Bei zwei, drei Tieren ist es nicht schlimm, wenn sie Tag und Nacht in einem Stall auf engstem Raum leben müssen, aber bei vielen Tieren ist das schon keine schöne Sache“, sagt Ahlemann, der „die Panikmache“ nicht versteht. „Die Menschen werden verunsichert, dabei können sie sich gar nicht anstecken.“ Ärgerlich sei zudem, dass nun eine für das kommende Wochenende vorgesehene große Schau für Seidenhühner in Schwanheim abgesagt werden musste, ebenso wie eine kleine Schau in Rödelheim. „Wir hoffen, dass wir dieses Mal nicht wieder so viele Rassezüchter verlieren wie bei der letzten Vogelgrippe“, sagt Ahlemann. Damals hätten viele aufgehört. „Ihnen war der Aufwand einfach zu groß geworden.“ Derzeit ist der Landesverband mit dem Ministerium im Gespräch, um die Auflagen vielleicht doch noch lockern zu können.

Derweil hat Matthias Treppke, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Volkswohl in Niederrad seit Tagen alle Hände voll zu tun. „Wir riegeln hier alles hermetisch ab“, sagt er. 100 Hühner muss er unterbringen. „Das ist nicht einfach, aber Hauptsache den Tieren geht es gut.“ Das „ganze Trara“ kann er dennoch nicht verstehen. „Kein Mensch weiß, woher die Vogelgrippe eigentlich kommt, ob von der Massentierhaltung oder den Wildvögeln.“

INFO 32 Geflügelzüchter Die Rassegeflügelzucht hat in Frankfurt eine lange Tradition: 1927 gab es schon 27 Vereine, heute sind es 32 mit 27 Zuchtanlagen. Sie sind so gut wie in jedem Stadtteil vorzufinden. clearing

Auch die Heddernheimer Kleintierzüchter, die nahe des Urselbachs beheimatet sind, haben sich gegen die Vogelgrippe gewappnet. „Alle Hühner sind so eingezäunt, dass kein Vogel in die Anlage hinein kann“, berichtet der Vorsitzende Fritz Hofmann. Ohnehin seien alle Ausläufe mit feinem Maschendrahtzaun gesichert, alle noch vorhanden Löcher haben die Kleintierzüchter in den vergangenen Tagen gestopft. Mit Vogeldraht, den sie im Internet bestellt haben. „Lieferschwierigkeiten gab es zum Glück nicht, binnen zwei Tagen war die Lieferung da“, so der Hühner-Experte. Jetzt sei die Anlage „komplett sicher“.

Flamingos noch im Freien

Die Verordnung des Umweltministeriums hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Kleintierzüchter sondern auch den hiesigen Zoo. „Es ist höchste Vorsicht angesagt“, sagt Direktor Manfred Niekisch. Die Vögel, die unter den Begriff Geflügel fallen, dazu zählen auch Pfauen und Wachteln, seien von den Außen- in die Innenanlagen gebracht worden. Nur noch Zoomitarbeiter dürften die Gehege betreten. Die Flamingos und Kasuaren allerdings dürfen sich noch im Freien aufhalten. „Für sie gilt die Stallpflicht noch nicht“, so Niekisch. Allerdings werde den Zoos empfohlen sich darauf vorzubereiten, dass auch Lauf- und Greifvögel eingestallt werden müssen. Derzeit sind Handwerker damit beschäftigt, alle Volieren abzudichten. „Wir beobachten, wie sich die Lage in Hessen weiterentwickelt und bereiten uns auf alle Eventualitäten vor.“

Bei Gudrun Stürmer steht dieser Tage das Telefon kaum noch still. „Ich habe den Eindruck, hier in Frankfurt bricht die Panik aus“, sagt die Leiterin des Stadttaubenprojekts in Oberrad. Zwar gelte die Verordnung des Ministerium nicht für Tauben – bisher musste Stürmer nur ihre fünf alten Hühner einstallen – doch sie würde permanent Anrufe bekommen. „Da heißt es etwa: Im Parkhaus Querstraße sitzt eine Taube, die hat die Vogelgrippe“, erzählt Stürmer. „Es ist erstaunlich, was die Leute für Diagnosen auf weite Entfernungen stellen können.“ Ein Vereinsmitarbeiter schaut sich das Tier genauer an, die vermeintliche „Taube“ ist eine verletzte Waldschnepfe. Sie wurde zur Wildtierhilfe nach Rödermark gebracht, ist nun wieder wohlauf. Gudrun Stürmer könnte noch mehr solcher Erlebnisse erzählen. „Es müssen sich alle mal wieder etwas entspannen. Dass Rauchen gefährlich ist, glaubt immer niemand. Aber vor der Vogelgrippe haben alle Angst.“