„Die Wirbelsäule ist extrem störanfällig“: Volksleiden Rückenschmerz: Woher er kommt und wie er wieder weggeht

15.03.2017

Kein Leiden ist für so viele Krankschreibungen verantwortlich wie der Rückenschmerz. Im Schnitt plagt er jeden Deutschen zwei Wochen pro Jahr. Was hilft und was nicht? Darüber hat sich Redakteurin Stefanie Liedtke anlässlich des heutigen Tags der Rückengesundheit mit Prof. Dr. Andrea Meurer unterhalten. Sie ist Direktorin der Orthopädischen Uniklinik Friedrichsheim und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie.