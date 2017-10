Frankfurt Marathon: Von Lauffieber und Wadenkrampf: Läufer geben beim Marathon alles

Frankfurt. Es war kalt, es war windig – und die Zahl der Zuschauer sank im Vergleich zum Vorjahr von 500 000 auf 350 000. Trotzdem ist es am Streckenrand teilweise eng. Wer also am Sonntag zum Frankfurt Marathon gekommen ist, um die Verwandtschaft anzufeuern, der muss sich erstens warm einpacken und zweitens auffallen. So wie etwa Martina Teske, Andrea Berger und Tobi Wunderlin, die Mitglieder ihres Mannheimer Sportteams anfeuern – mit zwei Kuhglocken und einer Vuvuzela stehen sie in Höchst an der Bolongarostraße. Radau, Musik, große Plakate, bunte Kostüme, an und auf der Strecke, das gehört zum großen Renntag schon immer dazu.

Retter mit dem Motorrad

Genau wie das Leiden, die Qual, ohne die keiner ins Ziel kommt. Für die, die auf der Strecke Hilfe brauchen, hat das Rote Kreuz in diesem Jahr erstmals vier Rettungsassistenten mit Motorrädern auf die Strecke geschickt. In ihren Rucksäcken stecken Reanimationsgeräte. Für die schlimmsten Einsätze. Die gibt es bei jedem Marathon, aber immerhin: „Die Zahl der Einsätze war in diesem Jahr nicht ungewöhnlich hoch“, sagt Alexander Westhoff, Sprecher der Veranstalter, am Ende eines langen Tages.

14 500 Läufer haben sich für die lange Strecke von 42,195 Kilometern angemeldet. Wie viele wirklich den umjubelten Zieleinlauf in der Festhalle erlebt haben, können Westhoff und Renndirektor Jo Schindler erst in einigen Tagen sagen. Tina Laux aus Leipzig kam jedenfalls nicht so weit. „Ich musste abbrechen“, erzählt sie voller Enttäuschung. „Bei Kilometer 30 bekam ich Krämpfe und Kopfschmerzen. Ich fühle mich jetzt noch ganz schlecht.“ Vielleicht werde ihr dritter Marathon der letzte gewesen sein.

13 Läufer kamen ins Krankenhaus Die Helfer vom Roten Kreuz hatten viel zu tun am Sonntag. Etliche Teilnehmer haben hinter der Ziellinie um mehr oder weniger große Hilfe bitten müssen. clearing

Definitiv der letzte Lauf dieser Art war es für Bastien de Zutter: „Der erste und der letzte.“ Der Belgier hat es in 2:44:57 Stunden ins Ziel geschafft, „aber es war unglaublich anstrengend. Ich hatte richtig Gegenwind.“ Nur sieben Wochen hat der Sportler vorher trainiert – jetzt sitzt er auf dem Boden, wie alle „Finisher“ in eine blaue Plastikfolie gehüllt, um sich ein bisschen vor Wind und Regen zu schützen.

Jan Krieglstein aus Lübeck hat’s auch geschafft, in 2:59:28 Stunden. „Ich bin sehr zufrieden und kaputt.“ Seine Vorbereitung war erstaunlich kurz: „Ich habe nur einen 30-Kilometer-Lauf gemacht und drei lange Intervall-Läufe. Teilzunehmen war schon Harakiri. Aber ich wollte die Laufsaison mit einem Marathon beenden.“

José Moledo Membrillo ist Wiederholungstäter – und das, obgleich er der kleinste und mit 76 Jahren einer der ältesten Teilnehmer sein dürfte. Seit 53 Jahren lebt der nur 1,50 Meter große Mann in Deutschland, die Zahl seiner seitdem absolvierten Marathons ist Legion. „Alleine in Frankfurt bin ich 18 Mal gestartet. Marathon ist eine Lust für mich.“ Der Senior aus Schleswig hat auch schon elf 100-Kilometer-Läufe absolviert.

Ausdauer und Leidensfähigkeit brauchen auch die Fans. Wie Regina Ludwig und ihre Kinder Matti und Selena. „Sven gib Gas“, steht auf ihrem Schild. „Umdrehen wäre ja jetzt auch blöd.“ „Sven ist mein Mann, und wir wollen ihn anfeuern“, erklärt die Mutter. Jetzt wollen sie ihn natürlich nicht verpassen, die beiden Kinder schauen ständig auf das Läuferfeld. Doch es wird noch dauern . . .

Einer der Hingucker auf der Strecke ist das Paar, dessen Laufkleidung aussieht wie eine bayrische Lederhose. Für Stefan und Stefanie Woltring eine Erinnerung an ihr letztes großes Rennen vor sechs Wochen. „Wir sind die Transalpine gelaufen, 254 Kilometer in sieben Tagen“, erzählt Stefan Woltring. „Wir sind aber nicht aus Bayern.“ Sondern aus Osnabrück. Das Lauffieber führt sie durch ganz Deutschland.

Sechstklässler laufen mit

Es geht auch eine Nummer kleiner. Am Sonntag ist auch Mini-Marathon. Das Gymnasium Nord läuft die 4,2 Kilometer mit, tapfer hält Mutter Nobue Takai das Schild mit dem Schulnamen in die Höhe. „Wir sind noch nicht vollzählig“, sagt Nadine Optenkamp, Lehrerin der Schule in Westhausen und sucht im Gewusel an der Festhalle nach Schülern. „23 Sechstklässler haben sich angemeldet.“ Die Schule ist jung, hat nur fünfte und sechste Klassen. Vielleicht wird die Teilnahme am Mini-Marathon ja zu einer Tradition.