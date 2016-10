Interview mit Religionswissenschaftler Christian Wiese: Von Religionen, Toleranz und Gewalt

Was eint und trennt Judentum, Christentum und Islam? Und was bedeutet das jeweils für die aktuellen Konflikte in Deutschland und der Welt? Professor Christian Wiese von der Frankfurter Goethe-Uni leitet den neuen Forschungsschwerpunkt „Religiöse Positionierung“, wo man diesen und anderen Fragen nachgeht – Redakteur Thomas J. Schmidt hat mit ihm gesprochen.

In Ihrem Forschungsprojekt geht es um die Frage, ob die drei monotheistischen Religionen friedlich koexistieren können. Aber ist die Frage nicht längst beantwortet? Haben Vertreter der Religionen in der Vergangenheit nicht die meiste Zeit friedlich zusammengelebt?

CHRISTIAN WIESE: Das stimmt nur zum Teil. Auch die relativ friedlichen Zeiten sind in der Religionsgeschichte nicht konfliktfrei. Bei den Religionen stehen sich immer Wahrheitsansprüche gegenüber – das führt bis hin zur Gewalt, auch aus politischen Gründen.

Das wollen Sie erforschen in einem neuen Forschungsschwerpunkt, der den etwas sperrigen Titel „Religiöse Positionierung: Modalitäten und Konstellationen in jüdischen, christlichen und islamischen Kontexten“ trägt. Wie geht das?

WIESE: Indem Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen – Theologie, Pädagogik, Ethnologie, Soziologie, Judaistik und Islamische Studien – gemeinsam fragen, wie die drei Religionen mit religiöser Vielfalt und Differenz umgehen. 20 Stellen für Promotions- und Postdoc-Projekte wurden dafür ausgeschrieben. Mein Projekt zum Beispiel thematisiert Debatten über religiöse Pluralität im modernen Judentum. Ähnliches wird auch für den Islam erforscht. Abseits historischer Fragen geht es auch um Schul- und Bildungsprojekte. Im gemeinsamen Programm werden zudem Themen wie „Religion und Gewalt“ behandelt.

Sie erhalten von 2017 bis 2020 rund 4,5 Millionen Euro vom Land. Wie wird es nach Ablauf der Förderzeit weitergehen?

WIESE: Wir werden einen Forschungsschwerpunkt in Frankfurt geschaffen haben; es wäre Verschwendung, wenn dann alles vorbei wäre, wenn wir nur 20 Bücher veröffentlicht und ein paar Konferenzen veranstaltet hätten. Wir haben daher fest vor, weitere Anträge zu stellen, etwa bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, damit wir zehn bis zwölf Jahre bestehen können. Diese Zeit braucht man für solch ein Projekt.

Und letztlich geht es immer um Konflikte zwischen den drei monotheistischen Religionen. Müssten die mehr miteinander reden?

WIESE: Ja, aber man sollte richtig miteinander reden. Wir gehen davon aus, dass ein Gespräch, das nur Konsens und Harmonie sucht, ohne dass Differenzen angesprochen werden, nicht funktioniert.

Warum nicht? Weil immer einer nachgibt?

WIESE: Weil man nur von einer gefestigten Position aus Dialoge führen kann. Man könnte es am christlich-jüdischen Dialog festmachen. Dort bestand auf christlicher Seite nicht selten die Tendenz, Konflikte, auch mit Blick auf die Geschichte, zu verschweigen und sich auf das zu konzentrieren, worauf man sich gerade noch einigen kann. Aber irgendwann, wenn man wirklich im Gespräch ist, stellt sich heraus, dass man nicht weiterkommt, wenn man das Trennende – das heißt theologische, kulturelle und politische Unterschiede – ausblendet.

Weiterkommen wohin? Was ist das Ziel?

WIESE: Wir haben kein normatives Ziel. Wir können nicht nach vier Jahren sagen, wie Dialog aussehen muss. Wir erforschen, historisch und mit Blick auf die Gegenwart, wie man mit Vielfalt und Differenz so umgehen kann, dass auch Konflikte in grundlegender Achtung voreinander ausgetragen werden können. Das greift im Grunde tiefer als scheinbare Harmonie.

Mit dem christlich-jüdischen Dialog hat man in der Nachkriegszeit viele Erfahrungen sammeln können. Wie schaut es mit dem christlich-islamischen Dialog aus?

WIESE: Bis zum 11. September 2001 stand der Dialog mit dem Islam nicht im Vordergrund des Interesses. Das hat sich sehr geändert, in Fragen der Gegenwart noch viel stärker. Hier sind aber alle Seiten noch auf der Suche. Wer zum Beispiel sind die Partner dieses Dialoges, wer spricht für den Islam? Vertreter eines europäischen Islam in der Bundesrepublik? Sprechen sie für den globalen Islam? Lässt sich der Dialog auf vielfältige Partner der islamischen Welt ausdehnen?

Wie tolerant können Religionen sein? Verlangt die Religion nicht gerade nach Intoleranz, wenn andere an einen anderen Gott glauben?

WIESE: Die drei monotheistischen Religionen können Grund für und Teil von Konflikten sein, die auch gewalttätig sind. Gleichzeitig beobachten wir aber, dass Judentum, Christentum und Islam das Potenzial haben, zum Frieden beizutragen. Darin liegt ein Zwiespalt, den wir nicht lösen werden. Die Frage der Toleranz ist ebenfalls schwierig. Ist Toleranz der richtige Begriff? Die Duldung des anderen, der unterlegen ist? Oder ist Toleranz etwas anderes? Von dem Philosophen Rainer Forst an unserer Universität habe ich da viel lernen können, auch dass Toleranz ihre klaren Grenzen hat. Bei Fundamentalismus, Demokratiefeindlichkeit und Gewalt müssen diese Grenzen auch klar genannt werden – auch das ist Positionierung.

Wie kommt es denn, dass heute von den drei Religionen ausschließlich der Islam gewalttätig ist? Und ja auch schon früher sehr gewalttätig war, beispielsweise in den ersten 100 Jahren, oder auch, als die Türken Südosteuropa bis vor die Stadtmauern Wiens eroberten. Das vergisst man gerne, wenn man den Christen Gewalttätigkeit vorwirft, beispielsweise wegen der Kreuzzüge. . .

WIESE: Diese Fragen sind kompliziert und lassen keine Pauschalurteile zu. Der Islam hat Phasen in den Ursprüngen und der Ausbreitung, in denen viel von Gewalt die Rede ist, so wie auch das Christentum seine Gewaltgeschichte hat. Es gibt aber auch starke Gegentraditionen, etwa in der islamischen Philosophie. Das Osmanische Reich war viel toleranter gegenüber dem Judentum als das christliche Europa. Dass der Islam heute oft fundamentalistisch erscheint, hat hingegen viel mit der Geschichte zu tun.

Was heißt das konkret?

WIESE: Da spielen der Zerfall des Osmanischen Reiches und die Folgen des Kolonialismus im vorderen Orient eine Rolle, aber auch die Fronten des Kalten Krieges und die innerislamischen Verwerfungen, etwa zwischen Schiiten und Sunniten. Fundamentalismus und Gewalt sind aber nicht auf den Islam begrenzt. Auch das Judentum, über Jahrtausende eine Religion im Exil und eine friedliche Minderheit, hat heute Probleme mit fundamentalistische Bestrebungen. Denken Sie an Gruppierungen, die mit dem brandgefährlichen Gedanken spielen, die muslimischen Heiligtümer auf dem Tempelberg in Jerusalem zu zerstören. Gefragt wird oft, ob der Islam nicht so etwas wie eine nachgeholte Aufklärung braucht. Ich wage das nicht zu beurteilen, glaube aber, dass der Islam dazu jedenfalls nicht unfähig ist.

Und wir hatten unsere Aufklärung – übrigens gegen die Kirchen, die heute an der Spitze der Menschenrechtsbewegungen stehen.

WIESE: Von den drei Religionen scheint der Islam momentan das stärkste Problem zu haben, was Fundamentalismus und Terrorismus angeht. Aber der Islam hat meiner Überzeugung nach ebenso Potenzial wie die anderen Religionen, dies zu überwinden. Das geschieht natürlich nicht durch ein Forschungsprojekt in Frankfurt. Dafür müsste sich unheimlich viel im Nahen Osten selbst ändern, damit die Gesellschaften dort funktionieren. Denn die meiste Gewalt ist innerislamische Gewalt.

Sollte Ihr Projekt dann nicht besser in Bagdad oder Damaskus laufen ?

WIESE: Gute Frage. Wir können das Problem nicht lösen. Wir beschäftigen uns mit einer kleinen, scheinbar akademischen Frage. Aber wir hoffen, dass wir für unser Projekt langfristig auch islamische Partner in anderen Regionen finden, die an einem Dialog interessiert sind. Aber wir werden nichts Weltumstürzendes leisten können. Wenn wir in der Region Frankfurt Rhein-Main etwas bewegen können, ist das nicht wenig.

Gibt es hier spezielle Probleme? Ich habe den Eindruck, dafür, dass hier so viele Religionen zusammenleben, geht es in Frankfurt erstaunlich konfliktfrei zu. . .

WIESE: Das stimmt, aber natürlich sind gerade auch in Frankfurt salafistische Gruppierungen stark. Susanne Schröter vom Forschungszentrum Globaler Islam versucht derzeit, ein Projekt zur Entradikalisierung von Mitgliedern solcher Gruppen – auch in Gefängnissen – zu entwickeln.

Wenn es das Anliegen ist, die Sünder zu bekehren, wäre es nicht sinnvoll, gut ausgebildete Imame in die Gefängnisse zu schicken?

WIESE: Ja, gute Ausbildung wäre insgesamt gut. Ein anderes Projekt will Curricula für den islamischen Religionsunterricht entwickeln – die Frage klären, was in einem solchen Umfeld pädagogisch geleistet werden kann, um radikalen Kräften entgegenzuwirken. Es ist für unser Projekt enorm wichtig, nicht im Elfenbeinturm zu bleiben. Wir sind nicht nur akademisch, sondern haben eine Reihe von Partnerorganisationen in der Stadt. Eine solche für den Islam zu finden, fällt uns allerdings nach wie vor schwer.

Sehen Sie die Flüchtlingswelle des vergangenen Jahres als Gefahr?

WIESE: Ich sehe zwei Probleme: Zunächst die Reaktion. Der Erfolg der AfD zeigt, dass die Zuwanderung von Muslimen irrationale Ängste und Ressentiments auslöst.

Eine vielleicht sogar verständliche Reaktion. . .

WIESE: Ja. Aber man darf solche Ängste nicht instrumentalisieren. Die Zuwanderung selbst birgt sicher auch Gefahren. Sie bringt Menschen und Gruppierungen nach Deutschland, von denen man nicht weiß, welchen religiösen Strömungen sie sich zuwenden und ob sie interne Konflikte im Dialog oder mit Gewalt klären. Man muss damit rechnen, dass religiöse und kulturelle Konflikte nicht ausbleiben. Eine Vorhersage, wie sich das in den kommenden Jahren entwickelt, wage ich nicht. Aber vielleicht kann unser Forschungsschwerpunkt helfen zu verstehen, was da geschieht, und Perspektiven zum Umgang mit solchen Konflikten aufzeigen.

Ich denke, die meisten Flüchtlinge sind diesem Land gegenüber loyal und dankbar. Schließlich haben wir ihnen den Schutz gewährt, den ihnen Länder wie Saudi-Arabien nicht gewährt haben, und die meisten Flüchtlinge, mit denen ich gesprochen habe, wissen das sehr gut. Teilen Sie diese Einschätzung?

WIESE: Ich gehe fest davon aus. Die überwiegende Mehrheit ist auf der Suche nach einem friedlichen Ort, der nicht die Konflikte abbildet, vor denen sie geflohen sind. Was man fürchten kann, ist die Strategie von einzelnen Gruppen, Konflikte anzufachen und dafür Jugendliche zu radikalisieren. Da ist ein Potenzial von Terror und Gewalt. Da muss durch Bildung und Prävention gegengesteuert werden. Die meisten Geflüchteten sind friedliebend, aber Einzelne sind radikal und radikalisieren. Dass da Ängste aufkommen, muss man ernst nehmen.

Sie haben einmal gesagt, dass wir in Deutschland jetzt auch mit neuen Formen des kulturell ererbten Antisemitismus umgehen müssen.

WIESE: Menschen, die aus dem Nahen Osten kommen und niemals etwas anderes gehört haben, als dass Juden böse Zionisten sind, bringen antisemitische Einstellungen mit. Die jüdischen Gemeinden fürchten diese Form von Judenfeindschaft, die das, was in den vergangenen Jahrzehnten an Überwindung von Hass und Vorurteil geleistet wurde, konterkariert. Sie sind aber auch am Dialog mit Muslimen interessiert. Und dass es ohne Zuwanderung keinen Antisemitismus gäbe, ist ja eben leider auch nicht der Fall.

Evangelischer Theologe und Experte fürs Judentum An der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität gibt es vom 1. Januar an den neuen Forschungsschwunkt mit dem Namen „Religiöse Positionierung: Modalitäten und Konstellationen in jüdischen,