Als Frankfurt allen stank: Vor 150 Jahren erfolgte der erste Spatenstich für die Kanalisation der Stadt

Es war ein Jahrhundertbauwerk. Heute vor 150 Jahren, am 24. April 1867, erfolgte an der Ecke Reuterweg/Bockenheimer Anlage der erste Spatenstich für die Frankfurter Kanalisation. In der damals 78 000 Einwohner zählenden, expandierenden Stadt waren die hygienischen Zustände unerträglich geworden, ein flächendeckendes Kanalsystem überfällig. In 30-jähriger Bauzeit entstand ein Abwasserkanalnetz von 200 Kilometern Länge – heute sind es knapp 1600 Kilometer. Bauleiter war der englische Ingenieur William G. Lindley. Die Stadt feiert das Jubiläum mit einem Fachkongress am 22. Juni und einem Tag der offenen Tür am 9. September.

Bild-Zoom Die Arbeitsbedingungen waren, von heutigen Arbeits- und Hygieneschutzbestimmungen her betrachtet, unvorstellbar schlecht.

Ein höllischer Gestank lag über der Stadt, wenn Tagelöhner mit Eimern die Fäkaliengruben leerten. In großen Fässern wurde der Unrat zur Brücke gefahren und in den Main gekippt oder als Dünger auf die Felder entsorgt. Die Tagelöhner waren Knechte des städtischen Henkers, der seit dem 16. Jahrhundert als Wassermeister mit dem Reinigen der Abortgruben die Einkünfte aus seinem wenig lukrativen „Kerngeschäft“ erheblich aufbesserte. Wegen der extremen Geruchsbelästigung wurden die Gruben nachts und möglichst in den Wintermonaten geleert.

Bild-Zoom Das Klärwerk Niederrad – die erste Anlage im Deutschen Reich – wurde 1887 in Betrieb genommen.

Der Frankfurter Historiker Thomas Bauer hat in seiner Dissertation zum Thema „Kanalisation und Hygiene in Frankfurt am Main vom 16. bis 19. Jahrhundert“ anhand der alten Wasserbücher aus dem Stadtarchiv erstmals die Rolle des Henkers beim sogenannten „Fegen“ der Gruben detailliert geschildert. Friedrich Stoltze (1816–1891), Mundartdichter und Satiriker, hat die anrüchigen Folgen des Naturdüngers bei einem Spaziergang durch die Niederräder Felder in der eigenen Nase zu spüren bekommen und in Versform festgehalten: „Die Sonne brennt vom Himmel heiß und allen Feldern rings im Kreis entsteigen Höllendämpfe. O aller Rosenöle Preis! Die Nase fällt in Krämpfe“ (aus dem Gedicht „Niederräder Veilchen“, 1875).

Nicht nur die Fäkaliengruben waren ein immer größer werdendes Problem in der schnell wachsenden Stadt, sondern auch die Abflüsse: Sie mündeten in den Main und waren frühere Wassergräben an der Stadtgrenze. Zudem flossen durch die Straßenrinnen Regen- und Schmutzwasser sowie Küchenabwässer – ein stinkendes Gemisch.

Ein Seuchenherd

Die Zustände waren immer wieder für Seuchen wie Cholera und Typhus verantwortlich. Daher wurden in Frankfurt um 1850 zunehmend Forderungen nach einem stadtweiten Kanalsystem laut. Vor allem der Arzt und Kommunalpolitiker Georg Varrentrapp machte sich für eine Schwemmkanalisation nach englischem Vorbild stark. Dabei muss der Kanal regelmäßig durchgespült werden. Mit dem Bau beauftragte die Stadt nach längerer, emotional geführter Diskussion den englischen Ingenieur William G. Lindley, der soeben in Hamburg die Kanalisation fertiggestellt hatte.

Bild-Zoom Foto: G.WEBER Viele Vorgänge werden heute online überwacht.

Die Bauarbeiten in Frankfurt für die zweite Kanalisation in Deutschland begannen in politisch schwierigen Zeiten: Am 16. Juli 1866 marschierten die Preußen ein – das Ende der Freien Reichstadt. Historiker Bauer: „Der Einmarsch der Preußen hat den Baubeginn der Schwemmkanalisation erstaunlicherweise nur unwesentlich verzögert.“ Obwohl die neue Stadtverordnetenversammlung noch nicht gewählt war, wurde das Kanalbauprojekt von den Behörden vorangetrieben. Bauer schreibt in seiner Dissertation: „Anfang 1867 bewies das Bauamt Mut zum Risiko und investierte die noch von der gesetzgebenden Versammlung am 16. Mai 1866 bereitgestellte Summe von 300 000 Gulden in den ersten Bauabschnitt.“

Bild-Zoom Foto: G.WEBER Neue Biologie-Sonden werden in den Klärbecken geprüft. Die Daten werden gesammelt und ausgewertet.

Kaum war der neue Kanal in Betrieb, gab’s Proteste von den Main abwärts liegenden Städten und Gemeinden wegen Geruchsbelästigungen und der Verunreinigung des Flusses. Notgedrungen begann die Stadt 1883 mit dem Bau einer mechanischen und chemischen Kläranlage zwischen Niederrad und Schwanheim. Diese ging 1887 in Betrieb – und war das erste Großklärwerk auf dem europäischen Festland. Zehn Jahre später war die gesamte Kanalisation fertig.

Rasantes Wachstum

Von 1902 bis 1904 wurde die Anlage in Niederrad erstmals erweitert, denn die Stadt wuchs rasant, hatte 1910 bereits 415 000 Einwohner. Das heute unter Denkmalschutz stehende erste Klärwerk wurde von 1956 bis 1965 komplett erneuert. Damals wurde zudem in Sindlingen eine neue Anlage gebaut. 20 Jahre später erfolgte dann der Ausbau der beiden Klärwerke zu modernen Abwasserreinigungsanlagen. 1981 ging außerdem die Zentrale Schlammentwässerungs- und Verbrennungsanlage (SEVA) in Sindlingen in Betrieb. In ihr wird der gesamte Schlamm aus den beiden Klärwerken umweltgerecht verbrannt. Betreiber aller Anlagen ist die Stadtentwässerung Frankfurt (SEF). Sie ist seit dem 1. Januar 1999 ein Eigenbetrieb – bis dahin war sie ein Amt der Stadtverwaltung.

Bild-Zoom Foto: G.WEBER Von der Zentralen Leitstelle werden die Abwasserreinigungsanlagen in Niederrad und Griesheim gesteuert.

Der Beginn des Kanalbaus vor 150 Jahren ist für die SEF Anlass zum Rückblick und Ausblick. Dazu findet am 22. Juni ein Fachkongress statt. Referieren wird auch der Historiker Thomas Bauer. Er spricht zum Thema: „Frankfurt ist rein – die Geburtsstunde der Abwasserentsorgung“. Stadtrat Klaus Oesterling (SPD) bezeichnet in seinem Grußwort zum Kongress die Stadtentwässerung als „ein zentrales Element der Daseinsvorsorge und Voraussetzung für das Leben in der Stadt“. Für die SEF bedeutet diese „kommunale Pflichtaufgabe“ (Oesterling) Investitionen in die Zukunft und in den Bestand gleichermaßen.

Dipl.-Ing. Werner Kristeller, Technischer Betriebsleiter der SEF, gab Details zum „Tag der offenen Tür“ am 9. September, 11 bis 17 Uhr, bekannt. Schwerpunkt des Programms sei die Anlage in Niederrad. Zum Angebot gehöre aber beispielsweise auch die Besichtigung eines alten „Schaukanals“ in der Taunusanlage.

Abwasserentsorgung ist heute dank der modernen Technik eine saubere Sache, unsere Flüsse sind keine stinkenden Kloaken mehr wie zu Stoltzes Zeiten. Davon profitieren auch die Flussfischer. Franz-Georg Burkard zum Beispiel bietet in der Kleinmarkthalle neben Zuchtfischen aus seinen Teichen in Seligenstadt auch Mainfische an, deren Qualität von den Kunden geschätzt wird. „Das Mainwasser hat Güteklasse 2“, sagt Burkard. „Nur Trinkwasser ist noch besser.“