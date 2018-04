Paulskirche: Vor 70 Jahren auferstanden aus Ruinen

Der Countdown läuft: Gleich zwei wichtige Termine stehen am 17. März 1947 auf der Agenda der Frankfurter Stadtprominenz: Morgens um 8 Uhr die Grundsteinlegung vor einer roten Sandsteinruine in der Altstadt: Gut ein Jahr später, so hoffen zumindest einige Frankfurter, soll hier zum 100. Jahrestag der Deutschen Nationalversammlung das künftige deutsche Parlamentsgebäude eröffnet werden. Denn das Kriegsende und der Zusammenbruch des NS-Regimes liegen noch keine drei Jahre zurück – und die Not ist riesengroß.

„Aus heutiger Sicht mag es absurd erscheinen, das offizielle Wiederaufbauprogramm der Stadt Frankfurt ausgerechnet mit der symbolischen Instandsetzung der Paulskirche zu beginnen“, stellt der Historiker Thomas Bauer in seinem Vortrag „Das Haus der Deutschen“ zum Wiederaufbau der Paulskirche fest. „Doch damals trug sie dem Verlangen nach Neuorientierung Rechnung.“ Und doch habe die Stadtregierung von Oberbürgermeister Walter Kolb (SPD) so etwas wie ein sozialpolitisches Alibi gebraucht. Deshalb steht an jenem Tag gegen 8.45 Uhr noch eine zweite Grundsteinlegung auf dem Programm.

Es geht um den Wiederaufbau der Friedrich-Ebert-Siedlung im Gallusviertel. Auch der Reichspräsident kannte Wohnungsnot aus seiner Kindheit in der beengten Heidelberger Altstadt, doch im zerbombten Frankfurt hausen die Menschen in Ruinen. „Wenn die Paulskirche fertig ist, dann ziehe ich in die Sakristei“, lautet der Kommentar einer Witwe, die zu Jahresbeginn noch immer mit ihrem Sohn in einem feuchten Kellergewölbe dahinvegetiert.

Frage nach Baumaterial

Gegen diese Hoffnungslosigkeit will OB Kolb die feierliche Eröffnung der Paulskirche mit dem Frankfurter Turnfest verbinden: Turner sollen im Waldstadion antreten, die Eintracht gegen den FSV Frankfurt spielen, ein Sternlauf aus ganz Deutschland in der Altstadt eintreffen. Doch zunächst stehen ganz andere Probleme an: Woher kommt das Baumaterial und wie soll das „Haus der Deutschen“ wiedererrichtet werden? Das Denkmalamt hatte eine möglichst originalgetreue Rekonstruktion gefordert, der Altstadtvater Fried Lübbecke den vereinfachten Wideraufbau mit Milchglasfenster und Flachdach anstelle der imposanten Kuppel als „riesigen Gasometer“ gegeißelt.

Gerade einmal zwei Jahre waren für die historische politische Bedeutung der Paulskirche entscheidend, die von 1833 bis 1848 und 1852 bis 1944 ihrer eigentlichen Bestimmung als Frankfurter Hauptkirche diente: 1848 tagten hier das Vorparlament und die Deutsche Nationalversammlung als erste gewählte Volksvertretung. Ein Jahr später wurde die Paulskirchenverfassung mit bis heute gültigen Grundrechten verabschiedet. Die Nationalversammlung scheiterte am Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. sowie zahlreichen Rivalitäten und Unruhen. Doch ihre Symbolwirkung sollte auch die NS-Zeit überdauern, in der Pfarrer Karl Veidt den Protest gegen Kollege Georg Struckmeier und Landesbischof Ernst Ludwig Dietrich probte, die den Deutschen Christen nahestanden.

„Immerhin hat Hitler die Paulskirche nie betreten“, sagt Historiker Thomas Bauer. Somit war das klassizistische Gotteshaus unbelastet, allerdings „als Ruine aus nackten ausgeglühten Steinen in ihrer beinahe römischen Gewaltsamkeit so schön wie nie zuvor“, wie Rudolf Schwarz feststellte. Seine Idee: Aus dem dunklen Niederen geht es über den Wandelgang mit 14 Säulen hinauf ins helle Licht des Plenarsaals.

„Somit ist der Planungsgesellschaft von 1947/48 durchaus ein überzeugender Entwurf gelungen“, stellt Bauer fest. „Indem die Besucher vom düsteren Kellergeschoss über die Wandelhalle in den hellen Plenarsaal hinaufsteigen, vollziehen sie den Weg der Deutschen von der NS-Diktatur in die Befreiung“. Ein Konzept für einen bescheidenen bundesdeutschen Neuanfang mit Frankfurt als möglicher Hauptstadt.

Turnfest zur Eröffnung

Der Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei und Bonn-Befürworter Helmut Wandersleb lehnte dieses Konzept ab und erklärte die Paulskirche als Parlamentsgebäude für ungeeignet. Darauf errichtete die Stadt mit Unterstützung des Landes Hessen einen Plenarsaal im Dornbusch. Ein Sternlauf und eine Glückwunsch-Urkunde aus „Groß-Berlin“ zeigten am 18. Mai 1948 zur Einweihung der Paulskirche, in der am 19. August das Frankfurter Turnfest eröffnet wurde, noch einmal die Hoffnungen auf ein vereinigtes, freiheitliches und friedliches Deutschland.

Da jedoch zwei deutsche Staaten gegründet wurden und sich der Bundestag für Bonn als neue Hauptstadt entschied, wurde der den Proportionen des Paulskirchenschiffs nachempfundene Plenarsaal 1955 als „Goldhalle“ dem Hessischen Rundfunk übergeben. Und die Paulskirche ist seitdem eine Gedenkstätte, in der unter anderem der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen wird.