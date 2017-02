Sprengung des AfE-Turms: Vor drei Jahren: Ein Frankfurter Koloss geht in die Knie

Vor genau drei Jahren versank der 116 Meter hohe AfE-Turm auf dem alten Uni-Gelände in Bockenheim nach einem großen Knall in Schutt und Asche. Wir erinnern an das Spektakel mit Videos, Fotos und Berichten in unserem Dossier.

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Genau drei Jahre ist es her, dass Frankfurts AfE-Turm, ein 116 Meter hohe Betonkoloss, gesprengt wurde. Ein derart hohes Gebäude war in Europa zuvor noch nie mit Dynamit dem Erdboden gleichgemacht worden.Der Turm gehörte zu den Gebäuden der Goethe-Universität Frankfurt am Main Campus Bockenheim – seine Sprengung geriet zum Medienspektakel.Zehntausende sahen in Bockenheim zu, wie am Sonntagmorgen, 2. Februar 2004, um 9 Uhr erst die äußere Hülle des Turms zu Boden rauschte. Dann knickte der Kern des Gebäudes um. Zurück blieben 50.000 Tonnen Schutt.