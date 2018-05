Zuerst brennt der koreanische Pavillon: In der Nacht zum 1. Mai 2017 wird der massive Holzbau im Grüneburgpark ein Raub der Flammen. Die Polizei geht schnell von Brandstiftung aus. Die Hintergründe des Feuers bleiben aber weiter unklar.

Genau einen Monat später, in der Nacht zum 1. Juni, brennt der chinesische Pavillon ab. Wieder handelt es sich um Brandstiftung. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist unklar - auffällig ist die dichte Folge allemal.

In den nächsten Monaten häufen sich die nächtlichen Brände: Am 3. Juli brennt der Atzelbergturm bei Eppenhain ab, am 11. Oktober der Goetheturm im Stadtwald, am 23. Oktober die Waldorf-Kita in Dornbusch, am 16. November die Kita in der Anspacher Straße im Gallus, am 21. Januar das Blaue Haus in Niederrad und am 18. Februar die Lagerhalle in Seckbach.

Chronologie Die Frankfurter Brand-Serie 2017-18 Eine Lagerhalle in Seckbach ist in der Nacht zum Sonntag abgebrannt. Das Feuer schließt an eine Brand-Serie an, die Frankfurt seit Monaten in Atem hält. clearing

Dabei scheint nach und nach ein Muster deutlich zu werden: Der (oder die) Täter schlägt in den frühen Morgenstunden zu und hat es auf auffällige, massive Holzbauten abgesehen. Menschen sind nie gefährdet - alle Bauten sind zum Tatzeitpunkt leer. Lässt man den Atzelbergturm außen vor, scheint der Täter seine Ziele in einem relativ engen Radius von wenigen Kilometern zu suchen.

"Wir sind schwer am ermitteln", sagt Polizeisprecherin Isabell Neumann auf Nachfrage. "Aber der Fall ist kompliziert, weil die Motivlage schwer einzuschätzen ist." Bislang, sagt die Polizeisprecherin, sei kein Täterprofil entwickelt worden - zumal immer noch nicht auszuschließen sei, dass die Brände mehreren Tätern zugeschrieben werden müssten.

Beliebtes Ausflugsziel Nach Brand: Goetheturm steht erst 2020 Gute Nachrichten für drei zerstörte Wahrzeichen: Der koreanische und der chinesische Pavillon werden 2019 wieder eröffnet. Der Wiederaufbau des Goetheturms dauert wohl bis 2020. clearing

"Serientäter sind sehr schwer auszumachen", erklärt der Kriminologe Frank-Dieter Stoll im Interview. In den meisten Fällen, sagt Stoll, machten die Täter früher oder später entscheidende Fehler - und würden dadurch überführt. Dafür sei es notwendig, dass die Polizei Informationen zurückhalte, etwa über den modus operandi des Brandstifters.

"Sie verstehen daher, dass wir momentan nicht viel zu den laufenden Ermittlungen sagen wollen", erklärt Polizeisprecherin Isabell Neumann.

cb

Brand-Serie in Frankfurt Kriminologe: "Jeder kann solche Feuer legen" Der Kriminologe Frank-Dieter Stolt ist einer der führenden Experten für Serienbrandstiftungen. Im Interview zur Frankfurter Brand-Serie erklärt er, warum Menschen Feuer legen, welche Tätergruppen infrage kommen - und verrät, was einem Brandstifter zum Verhängnis werden könnte. clearing