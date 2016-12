Die Woche im Römer: Vorsicht vor einer Demokratie der Gaffer

Demokratie lebt nicht vom Zuschauen, sondern vom Einsatz. Insofern ist es erfreulich, dass SPD, Linke und FDP in Frankfurt in diesem Jahr steigende Mitgliederzahlen verzeichnen können. CDU und Grüne verlieren dagegen Mitglieder. Ob das Verschleißerscheinungen nach zehn Jahren schwarz-grüner Koalition im Römer sind, ist unwahrscheinlich. Denn politisches Engagement ist, wie auch die magere Beteiligung bei der Kommunalwahl am 6. März mit nur 39 Prozent der Stimmberechtigten zeigt, selten geworden.

Die ehemalige Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) empfahl jedem, in eine Partei einzutreten, „wenn er mit 51 Prozent der Inhalte einer Partei einverstanden ist“. Man kann dann, wie es bei Roth häufig der Fall war, noch immer eine eigene Meinung haben und für diese kämpfen. Und auf diese Weise sorgen, dass die Zustimmung mit den Inhalten der eigenen Partei auf 70 Prozent oder mehr steigt.

Das ist offenbar vielen zu mühsam. Stattdessen beklagen sich die vorm Fernseher motzenden Sofa- und Spezialdemokraten lieber, dass „die da oben machen, was sie wollen“. Dabei ist das in einer Demokratie gar nicht so einfach. Die da oben können nämlich nur machen, was sie wollen, wenn es genügend gibt, die überhaupt nichts machen wollen. In einer funktionierenden Demokratie geschieht langfristig nichts, womit die Mehrheit der Bevölkerung nicht einverstanden ist.



Das erklärt beispielsweise den Ausstieg aus der Atomenergie, der erst vom Rot-Grün beschlossen, dann von Schwarz-Gelb aufgehoben und nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima von Schwarz-Gelb doch wieder in Kraft gesetzt worden ist. Der Verzicht auf Atomstrom in Deutschland ist das Ergebnis eines langen politischen Kampfes, der in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann. So viel Geduld hat heute keiner mehr. Der moderne Wutbürger ist ein bequemer Diktator, der wie ein trotziges Kleinkind seine Wünsche sofort verwirklicht sehen möchte. Dabei müsste er doch aus seiner Firma wissen – in der er vielleicht als Sachbearbeiter tätig ist –, dass Veränderungen Zeit brauchen. Entscheidungen rasch durchsetzen können ohnehin nur Spitzenpolitiker und auch für die ist es ein langer, harter Weg. Sie müssen sich mit vielen Beteiligten abstimmen. Bevor jemand Berufspolitiker als Landtags- oder Bundestagabgeordneter wird, hat er meist – wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen – ein jahrelanges ehrenamtliche Engagement in der Partei hinter sich.

Warum sind die Bürger politikmüde? Noch nie gab es so viele Erwerbstätige in Deutschland wie heute. Wenn bei Paaren mit Kindern beide arbeiten, wie soll da noch Zeit für Politik sein? Da ist es schon das höchste der Gefühle, im Elternbeirat mitzuwirken. Zumal politisches Engagement nicht hoch angesehen ist, was Umfragen zum Image von Politikern regelmäßig ergeben. Gleichzeitig wird aber ständig der Ruf nach der Politik laut. Die Politik müsste dies und das und jenes regeln. Danach wird die Regelungswut der Politiker beklagt, bis Expertengruppen zur Entbürokratisierung eingesetzt werden. Man könnte meinen, der Bürger projiziere seine eigenen Unzulänglichkeiten und den Alltagsfrust auf Politiker und hasst sie dafür. Die meisten Politikmüden wollen nur von Sachen reden, aber keine Sachen machen. Dabei lädt Demokratie zum Mitmachen ein. Die Weimarer Republik scheiterte daran, dass es zu wenig Republikaner gab. Die Bundesrepublik Deutschland braucht engagierte Demokraten in allen Parteien. Denn mit lauter Gaffern, Schwätzern und Besserwissern ist leider kein Staat zu machen.