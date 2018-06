So zielstrebig wie Toni Kroos beim Freistoß ist Schäferhund Wazi vergangene Woche zum deutschen Futternapf gelaufen und hat uns nicht enttäuscht. Deutschland ist zurück im Turnier, dem Einzug ins Achtelfinale steht nur noch ein torreicher Sieg gegen Südkorea im Weg. Jetzt heißt es nochmal alles geben: Der perfekte Auftrag für Jack-Russel-Terrier "Jacky". Voller Energie stürmt der 12 bis 13 Jahre alte Sporthund auf das Spielfeld. Die Vorrunde war nervenaufreibend - in Jackys fokussierten Augen ist der Wille abzulesen, das Spiel schnell zu entscheiden.

Die Näpfe mit ihren schmackhaften Leckerlis stehen bereit und die jeweiligen Landesflaggen wehen im Wind. Für welchen Napf wird sich der energiegeladene Hund entscheiden. Das Spiel beginnt: Jacky stürmt nach vorne, den deutschen Napf im Blick, die ersten Beobachter reißen die Arme nach oben. Doch dann: Ein Zögern, ein Wanken, Jacky tendiert kurz in Richtung des südkoreanischen Napfs. Die Mannschaft gerät abermals ins Straucheln, schon lange hat sie nicht mehr zu Null gespielt, das weiß auch Jacky.

Doch in allerletzter Sekunde kriegt der erfahrene Hund, der schon das Sommermärchen erlebt hat, die Kurve. Er vollzieht mit seinem sportlichen Körper eine weitere Richtungsänderung und lässt sich schließlich doch am deutschen Futternapf nieder. Spannung bis zur letzten Sekunde, doch Deutschland hat gewonnen.

Unser Orakel-Tipp:

Das Spiel beginnt mit Energie und Entschlossenheit für die deutsche Mannschaft, doch so ganz ohne ein kurzes Straucheln, eine Unsicherheit, ein Gegentor geht es wieder nicht. Doch am Ende setzt sich die Klasse klar durch.

Südkorea - Deutschland: 1-3

In Jackys Augen steht rund um die Uhr ein Satz geschrieben: "Spiel mit mir!" Trotz seines hohen Hundealters sprüht der 27 cm große und 8 Kilo leichte Hund vor Energie. Es liebt es zu apportieren und seinen neugierigen Kopf bei Suchspielen anzustrengen.

Wer Jacky in sein Leben aufnimmt, dem wird nie langweilig und erhält einen treuen Spielkameraden. Jedoch sollte das neue Herrchen schon etwas Erfahrung mit Terriern mitbringen. Auch Kinder sind in Jackys Umfeld nicht zu empfehlen. Zu Beachten ist auch, dass Jacky nicht kasstriet ist.

Seit September 2017 lebt Jacky nun schon im Tierheim Hochtaunus. Tierheimleiterin Nicole Werner und ihr Team hoffen, dass er schnell ein neues Zuhause findet.

Name: Jacky Rasse: Jack Russel Terrier Alter: 12-13 Jahre (Jg. 2005) energiegeladen und neugierig

Wer Lust bekommen hat Jacky kennenzulernen, kann sich daher gerne an den Tierheim Hochtaunus e.V. in Oberursel wenden:

E-Mail: info@tierheim-hochtaunus.de

www.tierheim-hochtaunus.de

Das Tierheim Hochtaunus:

87 Tiere sind aktuell im Tierheim Hochtaunus untergebracht. Der Großteil sind Hunde und Katzen, doch auch einige Kaninchen, ein paar Schafe, Ratten, Degus, Vögel und eine Schildkröte haben dort ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Im Sommer sind es besonders viele Tiere, da das Tierheim zusätzlich eine Tierpension für die Ferienzeit betreibt.

Die Gründe, warum Menschen ihre tierischen Freunde einem Tierheim überlassen, sind vielfältig. In den seltensten Fällen sind es jedoch dramatische Schicksale: "Meistens liegt es am Vermieter oder es sind finanzielle Gründe," erklärt Tierheimleiterin Nicole Werner. Häufig, so berichtet sie, sei allerdings auch eine plötzliche, nach Jahren auftauchende Allergie die Begründung. Die Tierheimleiterin kann bei solchen Ausreden nur die Augen verdrehen, mit offenen Armen wird das Tier aber in jedem Fall empfangen.

Immer häufiger käme es auch zu Fällen von sogenanntem "Animal Hording". Wenn etliche Tiere bei erbärmlichen Bedingungen gehalten werden, springt das Tierheim ein und nimmt die Tiere bei sich auf. Vorallem Katzen und Kleintiere seien davon betroffen. Insgesamt acht Pfleger arbeiten derzeit im Tierheim. Mehr als 30 Helfer gehen ehrenamtlich mit den Hunden gassi oder schenken den Katzen Streicheleinheiten. Weitere Helfer werden jederzeit gesucht und können nach einem Probetag Teil des Teams werden.

Neben Helfern freut sich der Tierheim Hochtaunus e.V. auch über Spenden. Nicht nur Geld, auch Essen, Spielzeug und allerhand Sachspenden werden gerne genommen.

Tierheim-Orakel: Deutschland - Mexiko WM-Orakel Frieda sucht ein neues Zuhause Wird Deutschland seine WM-Spiele gewinnen? Wir halten es kaum aus vor Spannung und haben ein Orakel befragt: Drei Hunde aus dem Tierheim Hochtaunus tippen für uns die Vorrunde. Teil 1: American Staffordshire-Mix Frieda tippt Deutschland gegen Mexiko und sucht ein neues Zuhause in einer sportlichen Familie. clearing