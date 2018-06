2. Spiel: Deutschland gegen Schweden

Video WM-Orakel Wazi sucht ein neues Zuhause

Spielbericht:

Deutschland steht mit dem Rücken zur Wand. Nach der unerwarteten Auftaktniederlage gegen Mexiko muss jetzt unbedingt ein Sieg her. Eine Mission wie gemacht für Wazi: beschützend, beeindruckend und ein deutscher Schäferhund. Schon qua Rasse kann dieses Orakel nur in eine Richtung ausgehen, sind wir uns sicher, doch ähnlich wie die Deutsche Mannschaft gegen Mexiko, fehlt auch unserem deutschen Schäferhund zunächst noch die nötige Motivation.

Die Einstellung stimmt nicht

In den zwei Futternäpfen, die mit den entsprechenden Nationalflaggen versehen sind, warten schmackhafte Leckierlis darauf, von Wazi vernascht zu werden. Die Spanung steigt: Für welchen Napf wird sich der erfahrene, neun Jahre alte Schäferhund entscheiden? Und das Spiel beginnt, doch Wazi möchte nicht daran teilnehmen. Die Parallelen zur deutschen Mannschaft drängen sich auf, Sorgenfalten machen sich breit. Wird das Turnier an diesem Punkt enden?

Kompromisslose zweite Halbzeit

Im Stile einer Bundestrainerin greift Tierpflegerin Yvonne Triendl ein. Sie wechselt kurzerhand das Spielgerät aus, denn heute sind es keine Leckerlis, die Wazi motivieren, Wazi will spielen. Daher legen wir ein schwarzes Spielzeug in den deutschen Napf und ein blau-gelbes in den Schwedischen. Und siehe da: Der Wiederanpfiff ertönt und Wazi verliert keine Zeit, um das Spiel zu entscheiden. Schnurstracks marschiert der stattliche und treue Schäferhund zum deutschen Napf und schnappt sich das schwarze Spielzeug. 3 Punkte! Wazi bleibt seiner Art treu. Deutschland ist zurück im Turnier!

Unser Orakel-Tipp:

Es war eine lange Suche, bis die nötige Motivation gefunden wurde, dann jedoch spielt Deutschland zielstrebig aufs Tor und sorgt für ein schnörkelloses Resultat.

Deutschland - Schweden: 1-0

Wazi sucht ein neues Zuhause:

Seit April 2018 lebt Wazi nun schon im Tierheim Hochtaunus. Der majestätische Schäferhund ist mit seinen neun Jahren schon älter, umso mehr sehnt sich die treue Hundeseele nach einem familiären Altersruhesitz.

Wazi ist sehr personenbezogen und verfügt daher über einen ausgeprägten Schutztrieb und einen guten Grundgehörsam. Doch so feinfühlig das stattliche Tier auch sein mag, seine 72 cm und 51 Kilogramm forden ein robustes und stabiles Herrchen. Auch ein Haus mit Garten ist nicht verkehrt für den energischen Hunde-Senior. Zudem sollte das neue Herrchen Hundeerfahrung aufweisen.

Tierheimleiterin Nicole Werner und ihr Team hoffen, dass Wazi schnell ein neues Zuhause findet.

Name: Wazi Rasse: Deutscher Schäferhund Alter: 9 Jahre gehorsam und beschützend Wer Lust bekommen hat Wazi kennenzulernen, kann sich daher gerne an den Tierheim Hochtaunus e.V. in Oberursel wenden: Telefon: 06171 23097 E-Mail: info@tierheim-hochtaunus.de www.tierheim-hochtaunus.de Das Tierheim Hochtaunus: 87 Tiere sind aktuell im Tierheim Hochtaunus untergebracht. Der Großteil sind Hunde und Katzen, doch auch einige Kaninchen, ein paar Schafe, Ratten, Degus, Vögel und eine Schildkröte haben dort ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Im Sommer sind es besonders viele Tiere, da das Tierheim zusätzlich eine Tierpension für die Ferienzeit betreibt. Die Gründe, warum Menschen ihre tierischen Freunde einem Tierheim überlassen, sind vielfältig. In den seltensten Fällen sind es jedoch dramatische Schicksale: "Meistens liegt es am Vermieter oder es sind finanzielle Gründe," erklärt Tierheimleiterin Nicole Werner. Häufig, so berichtet sie, sei allerdings auch eine plötzliche, nach Jahren auftauchende Allergie die Begründung. Die Tierheimleiterin kann bei solchen Ausreden nur die Augen verdrehen, mit offenen Armen wird das Tier aber in jedem Fall empfangen. Immer häufiger käme es auch zu Fällen von sogenanntem "Animal Hording". Wenn etliche Tiere bei erbärmlichen Bedingungen gehalten werden, springt das Tierheim ein und nimmt die Tiere bei sich auf. Vorallem Katzen und Kleintiere seien davon betroffen. Insgesamt acht Pfleger arbeiten derzeit im Tierheim. Mehr als 30 Helfer gehen ehrenamtlich mit den Hunden gassi oder schenken den Katzen Streicheleinheiten. Weitere Helfer werden jederzeit gesucht und können nach einem Probetag Teil des Teams werden. Neben Helfern freut sich der Tierheim Hochtaunus e.V. auch über Spenden. Nicht nur Geld, auch Essen, Spielzeug und allerhand Sachspenden werden gerne genommen.