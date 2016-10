Posse in Frankfurter Kindertagesstätte: Wachdienst vor der Kita-Tür

Lächelnd öffnet die Mitarbeiterin eines Sicherheitsunternehmens die Tür in der Kita auf dem Naxos-Gelände für Paula und Rubi. Sie passt seit Montag auf, dass die Kinder die Kita nicht unbeobachtet verlassen können. Wie berichtet, wurde diese Lösung gewählt, weil noch immer ein Schalter an der Eingangstür fehlt, der so hoch angebracht sein muss, dass er nur von Erwachsenen bedient werden kann. Diese Übergangslösung wurde vom Bildungsdezernat und der Geschäftsführerin des Hauses der Volksarbeit, der Kita-Betreiberin, Julia Wilke-Henrich, bei einem Termin in der Kita entwickelt. Die Kosten für diese „persönliche“ Türsicherung habe das Dezernat übernommen, hieß es. Denn ohne diese Lösung hätte die Stadt noch immer keine Betriebserlaubnis für den neuen Kindergarten erteilen können. Der eigentliche Eröffnungstermin 1. Oktober musste verschoben werden. Damit hätten die ersten zehn Kinder weiterhin vor verschlossenen Türen gestanden. Nach wie vor ist nicht geklärt, wann der fehlende Schalter an der Kitatür eingebaut werden kann. In der Kita sollen bis zu 40 Kinder mit einem einmaligen Konzept gefördert werden. Mit Nachbarn wie dem Theater Willy Praml, dem Mousonturm und dem Theaterhaus soll die Welt des Theaters nahegebracht werden. wyg





