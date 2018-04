Prozess: Während Klinikaufenthaltes: 60-Jähriger bewahrte Heroin im Schrank auf

Die Krankenschwestern der Uni-Klinik staunten nicht schlecht, als sie eines Tages im März vergangenen Jahres den Spind eines Patienten ausräumten, der plötzlich aufgrund akuter Beschwerden auf die Intensivstation verlegt werden musste. In mehreren Behältern befanden sich rund 80 Gramm Heroin, dazu kamen eine Waage und ein Portionierer, die typischen Utensilien eines Dealers.

Konfrontiert mit dem zweifelhaften Inhalt seines Schranks, räumte der 60-Jährige den Rauschgiftbesitz ein. Er habe alles mit ins Krankenhaus genommen, weil es ihm in seiner Wohnung „zu unsicher“ erschienen sei. Das Heroin wurde beschlagnahmt und erhielt in der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft einen noch sicheren Aufbewahrungsort.

Gestern hatte sich der Patient, der an Komplikationen an der Speiseröhre litt, aber auch ansonsten ein gesundheitlich angeschlagener Mann ist, vor dem Amtsgericht zu verantworten. Er räumte den Drogenbesitz ein, was hätte er auch anderes machen sollen.

Er habe den Stoff nebst den Utensilien aber lediglich für einen flüchtigen Bekannten aufbewahrt, der ihm dafür auch 300 Euro gegeben habe – für einen Hartz IV-Empfänger ein erkleckliches Zubrot. Schwunghaften Handel vom Krankenbett aus aber habe er nicht betrieben, so wie dies noch in der Anklageschrift gestanden hatte. Wohl seien einige Männer aus dem Umkreis des Bekannten zu ihm in die Klinik gekommen und hätten nach Rauschgift gefragt. Er habe sie jedoch alle wieder weggeschickt.

Auf die Intensivstation

Die Krankenschwestern konnten dazu als mögliche Zeugen nicht befragt werden, weil sie über ein Aussageverweigerungsrecht verfügen. Das Gericht ließ diesen Teil der Anklage schließlich fallen und konzentrierte sich auf den Heroinbesitz. Dieser wäre nie aufgefallen, hätten sich bei dem Patienten nicht plötzlich Komplikationen eingestellt, die zur sofortigen Verlegung auf die Intensivstation führten. So konnte er seinen Spind nicht mehr selbst ausräumen und das Rauschgift beiseite schaffen.

Geldstrafe nicht sinnvoll

Das Gericht wertete das Teilgeständnis strafmildernd und auch den angegriffenen Gesundheitszustand des Angeklagten, der wohl länger schon Drogenproblem hat und hier und da auch schon mal verurteilt worden war. Anlass für einen Gefängnisaufenthalt sah das Gericht unter Vorsitz von Amtsrichterin Kerstin Menne nicht. Die Strafe von einem Jahr und neun Monaten wurde zur Bewährung ausgesetzt. Bei einem Hartz-IV-Empfänger seien Geldauflagen nicht sinnvoll und Arbeitsstunden könne der kranke Mann nicht leisten. Drei Jahre aber muss er sich straffrei führen, um nicht doch noch in den Kontakt mit dem Justizvollzug zu kommen. Vor dem nächsten Klinikaufenthalt packt er deshalb wohl nur Zahnbürste und Kamm in seinen Kulturbeutel.

(ge)