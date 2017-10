Frankfurter Karmeliterkloster: Wandmalereien von unschätzbarem Wert

Deutschland erinnert mit dem Luther-Jahr 2017 daran, dass der Reformator vor 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, seine 95 Thesen in Wittenberg veröffentlicht hat. Genau 500 Jahre ist es auch her, dass der schwäbische Künstler Jörg Ratgeb im Refektorium des Frankfurter Karmeliterklosters sein monumentales Wandgemälde geschaffen hat. Zusammen mit Ratgebs Bilderzyklus im Kreuzgang des Klosters gilt das Kunstwerk im einstigen Speisesaal heute als die bedeutendste vorbarocke Wandmalerei nördlich der Alpen.

Der Seidenhändler Claus Stalburg war Anfang des 16. Jahrhunderts der reichste Mann Frankfurts. An der Südwand des Kreuzgangs im Karmeliterkloster kaufte der Patrizier für sich und seine Frau Margarethe vom Rhein eine Grabstätte. Für die verputzte Wand wünschte er sich eine angemessene Bemalung, quasi als künstlerischen „Grabschmuck“. Stalburgs Wahl fiel im Jahr 1514 auf Jörg Ratgeb als Maler und die Anbetung der Heiligen Drei Könige als Motiv. Stalburg selbst ließ sich auf dem Bild als König verewigen. Die „Probemalerei“ wurde für Ratgeb zur viel bestaunten Demonstration seines exzellenten Könnens, gefiel das 9,6 mal 4,4 Meter große Kunstwerk doch dem Auftraggeber ebenso gut wie anderen Stiftern der reichen Stadt. Daraufhin beschloss der Konvent des Klosters, Ratgeb mit der Gestaltung des gesamten Kreuzgangs und auch des Refektoriums zu beauftragen. Claus Stalburg starb 1524 mit 55 Jahren – ein hohes Alter für die damalige Zeit – und wurde in seinem Grab im Kreuzgang bestattet.

Kolossal und detailreich

Jörg Ratgeb, um 1480 in Schwäbisch-Gmünd geboren, kam auf Empfehlung des Karmeliterklosters in Hirschhorn am Neckar nach Frankfurt. Von 1514 bis 1521 schuf er im Kloster im Herzen der Freien Reichsstadt mit seiner ebenso kolossalen wie detailreichen Bildersprache ungewöhnlich ausdrucksstarke Kunstschätze – eine Attraktion, die das Kloster damals in ganz Europa bekannt machte.

Hilmar Hoffmann, langjähriger Frankfurter Kulturdezernent, bezeichnete Ratgebs Wandmalereien als das „wohl bedeutendste öffentliche Kunstwerk“ der Stadt. Der Maler habe „auf hohem ästhetischen Anspruchsniveau die Widersprüche in der Gesellschaft und die endzeitlichen Ängste und Heilserwartungen der Menschen seiner Zeit zum Ausdruck“ gebracht.

Frankfurts einzige erhaltene mittelalterliche Klosteranlage Der römisch-katholische Karmeliterorden (Orden der Brüder der allerseligsten Jungfrau Maria vom Berge Karmel) wurde um das Jahr 1150 im Karmelgebirge im Heiligen Land (in der Nähe der heutigen Stadt Haifa) gegründet. clearing

Nach der gelungenen Grabgestaltung für Claus Stalburg setzte Ratgeb die Bemalung der Kreuzgangwände fort, finanziert von Frankfurter Patriziern, Reichsfürsten, Geistlichen, Bruderschaften und auswärtigen Kaufleuten. Im Jahr 1517, vor genau 500 Jahren, nahm Ratgeb sich die Gestaltung der 28,5 Meter langen und vier Meter hohen Südwand des Refektoriums, des Speisesaals der Mönche, vor. Sein Bild erzählt die Geschichte des Karmeliterordens mit monumentalen Szenen am Fuße des meerumschlungenen Berges Karmel in Palästina – ein spektakuläres Panorama. Das Kunstwerk wurde gestiftet von der 1481 im Frankfurter Karmeliterkloster gegründeten St.-Anna-Bruderschaft, einer der reichsten und bekanntesten in Deutschland. Viele ihrer Mitglieder waren Messegäste – Kaufleute aus ganz Europa. Im Anschluss an die Arbeiten im Refektorium vollendete Ratgeb die Ausmalung der Kreuzgangwände – eine imposante Fläche von insgesamt 540 Quadratmetern voller brodelnder Darstellungskraft. Hier hat er auf rund 150 Metern Gesamtlänge in einem Bilderzyklus von etwa 40 Einzelszenen die Heilsgeschichte der Erschaffung der Erde über das Leben Jesu bis hin zum Jüngsten Gericht dargestellt, eingebettet in phantastische Landschaften.

Bilderwucht

Es ist die Zeit der großen Flügelaltäre (Albrecht Dürer, Hans Holbein d. Ä., Matthias Grünewald). Ratgebs Wandmalereien sind vergleichbar mit einem unendlich breiten Flügelalter, an dem sich symbolisch immer neue Flügel mit immer neuen spektakulären Szenen öffnen. Dieser Bilderwucht kann sich niemand entziehen.

Der außergewöhnliche Künstler, der in vielen Szenen den schrecklichen Tod von Märtyrern so schockierend realistisch dargestellt hat, ist selbst auf grausame Weise ums Leben gekommen. Ratgeb war 1525 Anführer der Aufständischen im Bauernkrieg und wurde nach der Niederlage der Bauern von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt. Er wurde 1526 auf dem Marktplatz von Pforzheim mit vier Pferden gevierteilt.

Nach der Säkularisierung im Jahr 1803 wurde das Frankfurter Kapuzinerkloster Eigentum der Stadt. Das Bauwerk wurde in der Folgezeit u. a. als Lagerhaus, Zollbehörde, Feuerwache und Schule genutzt und sogar zur Kaserne degradiert. Der rüde Umgang mit dem Kloster führte dazu, dass viele Teile der Wandmalereien für immer zerstört wurden, unsachgemäße Restaurierungen waren Ursache für weitere dauerhafte Schäden. Auch Ratgebs Maltechnik trug dazu bei, dass von seinem einmaligen Monumentalwerk wesentliche Teile heute nicht mehr vorhanden sind: Ratgeb malte mit Kasein-Tempera-Farben auf trockenen Putz („al secco“), wobei die Farben keine feste Verbindung mit dem Untergrund eingehen – im Gegensatz zur Freskenmalerei, bei der die Farben auf den feuchten Putz aufgetragen werden („al fresco“).

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Wandmalereien nach und nach übertüncht. Erst als 1882 die Karmeliterschule ins Refektorium einzog, entdeckte der Frankfurter Maler und Kunsthistoriker Otto Donner von Richter Teile der Malereien und konnte die Freilegung aller Ratgeb-Bilder durchsetzen.

Vor der grundlegenden Restaurierung in den 1980er Jahren durch die Staatlichen Restaurierungswerkstätten Warschau beschrieb Heinz Schomann, damals Leiter des Frankfurter Amts für Denkmalpflege, die Situation mit einem drastischen Vergleich: „Die Farbe blättert ab wie die Haut nach einem schweren Sonnenbrand.“ Mit der sechs Jahre dauernden, 2,25 Millionen Mark teuren Arbeit der polnischen Restauratoren war die Leidensgeschichte der Ratgeb-Bilder aber nicht beendet, denn nur 15 Jahre später traten Salzablagerungen auf der Wand auf (sogenannte Ausblühungen) und erforderten eine weitere Restaurierung. Die neuen Schäden waren die Folge von Kunstharzplomben, die die Warschauer Fachleute in die Wand gespritzt hatten und wurden 2008 und 2009 behoben.

Das Wandbild von der Anbetung der Heiligen Drei Könige, mit dem Jörg Ratgeb an Stalburgs Grabstätte sein phänomenales Mammutwerk begonnen hatte, wurde Ende des 19. Jahrhunderts bei einem Mauerdurchbruch vernichtet. Die Zollbehörde, damaliger Nutzer des Klosters, hatte die Kirche als Lager zweckentfremdet und brauchte eine Zufahrt vom Kreuzgang her. Schon lange ist dieses Loch wieder zugemauert. Glücklicherweise hatte der Maler Christian Becker um 1850 eine Aquarellkopie der Anbetungsszene angefertigt, die sich im Besitz des Städel befindet. Der bulgarische Künstler Georgi Takev hat dieses Bild als Vorlage genommen, um von 2003 bis 2006 die Anbetung exakt an jener Stelle zu rekonstruieren, wo Ratgeb vor mehr als 500 Jahren das Original geschaffen hatte. Das Kuratorium Kulturelles Frankfurt hat Takevs moderne Ratgeb-Version in altmeisterlicher Maltechnik mit einer Spendenaktion möglich gemacht – ganz in der Tradition Frankfurter Stifter.