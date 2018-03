Am 21. März ist kalendarischer Frühlingsanfang. So die weitläufige Meinung. Falsch gedacht: Denn in diesem Jahr fällt der Frühlingsanfang schon auf den heutigen 20. März. Doch warum ist das so?

Heute ist Frühlingsanfang. Ein Fakt, der viele überrascht, gibt es doch die weitverbreitete Annahme, Frühlingsanfang sei immer am 21. März. Und tatsächlich: Es dauerte bis ins Jahr 1920 ehe der Frühlingsanfang erstmals in den Schaltjahren auf dem 20. März fiel. Seither variiert der Rhythmus. In den vergangenen Jahren fiel der Frühlingsanfang zuletzt 2011 auf den 21. (zuvor 2007 und 2003). Im Jahr 2048 wird der Frühlingsanfang übrigens erstmals bereits auf den 19. März fallen.

Doch woran liegt das? Der kalendarische oder auch astronomische Frühlingsanfang orientiert sich an der ersten Tag-Nacht-Gleiche im Jahr, also den Tag, an dem es genau solange hell wie dunkel ist. Dieser Tag kann variieren. Das ist vor allem abhängig vom Abstand zum letzten Schaltjahr und ist nicht auf dem ganzen Globus gleich. Je nach Zeitzone kann er auf den 19. 20. oder 21. März fallen.

Wenn die Pflanzen blühen

Doch unterm Strich ist diese Frage hinfällig, denn mit Frühling hat das aktuelle Wetter ohnehin wenig zu tun. Dabei war der meteorologische Frühlingsanfang sogar schon am 1. März.

Es gibt übrigens noch einen dritten Frühlingsbeginn, den Phänologischen. Dieser orientiert sich am Entwicklungsland der Pflanzen. So wirft der Frühling mit dem Blühbeginn der Schneeglöckchen seinen ersten Schatten voraus und startet mit der Blüte der Apfelbäume schließlich durch.