Kooperation: Warum Branchenriese ECE jetzt das Frankfurter Nordwestzentrum leitet

Das ist ein Paukenschlag für den Frankfurter Einzelhandelsmarkt: Josef Buchmann übergibt das Management seines Nordwestzentrums an die Firma ECE. Damit werden die Hamburger zum Monopolisten auf dem Markt der Shopping Malls.

Beinahe 40 Jahre lang waren sie Konkurrenten, seit gestern sind das Nordwestzentrum und der Betreiber aller übrigen Shopping Malls im Raum Frankfurt, die Firma ECE, Partner. Eigentümer Josef Buchmann hat das Management und die Vermietung der 150 Geschäfte im Einkaufszentrum an der Nordweststadt an die Hamburger übergeben. Die Immobilie selbst bleibt Eigentum seiner Firma KG Nordtrakt. Damit steigt ECE zum unbestrittenen Platzhirschen im Frankfurter Einzelhandel auf: MyZeil, Hessen-Center und Skyline-Plaza stehen ohnehin schon unter ihrem Management, dazu auch die Malls in der Nachbarschaft, allen voran das Main-Taunus- und das Isenburg-Zentrum.

Bild-Zoom Das „Gallische Dorf“ ist eine kleine Stadt in der Stadt: Luftaufnahme des Nordwestzentrums, um das der Erich-Ollenhauer-Ring verläuft.

Angesichts dieser Situation erinnert das Nordwestzentrum mit seiner Lage inmitten des Erich-Ollenhauer-Rings an das berühmte gallische Dorf aus den Asterix-Comics. Und lange hat sich das Zentrum, das in Wahrheit natürlich eine Einkaufsstadt ist, auch so gebärdet: Die zur KG Nordtrakt gehörende kleine Verwaltungsgesellschaft hat unter der Leitung von Georg Lackner vollkommen unabhängig agiert, Einzelmieter und Filialisten angeworben, das Zentrum zum zweitgrößten der Region und einem der umsatzstärksten der Republik ausgebaut. Gerade läuft ein weiterer Umbau, 50 neue Ladengeschäfte werden zu den bestehenden 150 hinzukommen.

Vorsorge für die Zukunft

Dass Buchmann sich nun trotzdem dem Branchenriesen, der der Unternehmerfamilie Otto gehört, zugewandt hat, ist nicht mit wirtschaftlichen Nöten, sondern eher mit seinem und dem Alter seiner Mitarbeiter zu begründen. Der Geschäftsmann und Mäzen ist bereits 86 Jahre alt, Nachfahren, denen er sein Vermögen und seine Aufgaben direkt in die Hände legen könnte, hat er nicht. Seine Töchter, ein Zwillingspaar, sind noch im Grundschulalter.

Geschäftsmann und Mäzen Josef Buchmann ist einer der reichsten und großzügigsten Frankfurter. Dem 86-Jährigen, dessen Vermögen schon auf eine Milliarde Euro geschätzt wurde, gehören neben dem Nordwestzentrum viele Immobilien. clearing

Demnächst im Rentenalter sind hingegen einige Mitarbeiter des bisherigen Center-Managements. Lackner etwa könnte spätestens Ende 2019 in den Ruhestand gehen. Auch deshalb hat sich Buchmann entschieden, durch die neue Kooperation für die Zukunft vorzusorgen.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Center-Manager Georg Lackner bleibt als „Mr. Nordwestzentrum“ vorerst an Bord.

„Wir freuen uns, dass wir in dieser spannenden und arbeitsreichen Phase im Nordwestzentrum die ECE dafür gewinnen konnten, uns mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen bei den anstehenden Aufgaben zu unterstützen“, wird Buchmann in einer Mitteilung zitiert. Geplant ist, dass die Hamburger erst mal nur einen Center-Manager entsenden. Er soll zuvor bereits eines der anderen Frankfurter ECE-Zentren geleitet haben.

Das letzte Wort etwa über Miethöhen hat weiterhin Josef Buchmann, der trotz seines Alters noch immer täglich außer sonntags ins Büro im Zentrum kommt. Auch die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und Lackner bleiben weiterhin in ihren Jobs. „Der neue Center-Manager muss sich ja erst mal in die Alltagsarbeit einarbeiten. Wie unsere Zusammenarbeit dann aussehen wird, werden wir sehen“, sagte Lackner.

Keine Gleichmacherei

Auch wenn sein eigenes Schicksal etwas unklar scheint, betonte er mit Blick darauf, dass die neu geschaffene Verkaufsfläche gefüllt werden muss und zudem Kaufhof angekündigt hat, seine Filiale im Nordwestzentrum schließen zu wollen: „Die Unterstützung eines wirklich großen Markt-Players ist da sicherlich hilfreich.“

In diese Richtung äußert sich auch ECE: Man übernehme die Verantwortung für das Facility Management und die Vermietungen „und unterstützt im Zuge der Erweiterung beziehungsweise Umstrukturierung“. Dabei sei ECE nicht darum bemüht, das Angebot so umzurüsten, dass es für die übrigen Zentren eine weniger starke Konkurrenz wird. „Wir betrachten das Nordwestzentrum wie jedes Center individuell für sich anhand seiner Positionierung, dem Eigentümer und der Zielgruppe.“

Dass die Hamburger nur als Dienstleister auftreten, ist im Geschäftsmodell des Marktriesen, der weltweit 200 Einkaufszentren managt, nichts Ungewöhnliches. Wobei das Unternehmen häufig auch Immobilienanteile hält. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Buchmann sich eines Tages zumindest von Teilen der Immobilie trennt, in der auch die Stadt Frankfurt ein Mieter ist.