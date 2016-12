Frankfurter Zoo: Warum Erdferkel geniale Jäger sind

Warum sind Tiere nachtaktiv? Wie erhöhen Tag- und Nachtaktivität die Vielfalt in einem Lebensraum? Welche Sinne braucht man für ein Leben in Dunkelheit? Welche Auswirkungen hat die Lichtverschmutzung auf unsere Umwelt? Auf all diese und noch mehr Fragen gibt das neue, mit Mitteln der KfW-Stiftung finanzierte Informationssystem im Nachttierhaus des Zoos anschaulich Antwort. Zehn neue interaktive Stationen laden die Besucher des Grzimekhauses dazu ein, die Welt von Nachtaffe, Erdferkel & Co. zu entdecken. Überblendtechniken, Trickfilmanimationen, Filmausschnitte, Fragespiele, aber auch Originalpräparate von Insekten und Tierschädeln wurden eingesetzt, um Wissen abwechslungsreich und anregend zu präsentieren. Zoo-Direktor Manfred Niekisch ist sich sicher: „Die Besucher werden so manchen Aha-Effekt erleben“ – etwa wenn ein animierter Film zeigt, wie die Erdferkel mit Hilfe ihre Geruchssinns Termiten im Boden aufspüren. Ob bei den Frankfurter Erdferkeln Ermine und Ernst immer Termiten auf dem Speiseplan stehen, teilt der Zoo übrigens nicht mit.

(red)