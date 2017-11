Schallpegelmessung: Warum der Ginnheimer Spargel brummt

„Ich gehe davon aus, dass das Geräusch, das in Ginnheim als Brummen und Surren vernommen wird, aus der Kanzel des Fernmeldeturms kommt“, sagt Dominik Oeltze. Er will aber trotzdem nicht ausschließen, dass der Störfaktor auch in den Technikräumen unterhalb des 336 Meter hohen Turms am Ginnheimer Stadtweg sitzen könnte.

In die ehemalige, seit Jahren unbenutzte Kantine des Spargels hat Oeltzer geladen. Er ist Objektmanager bei der Strabag PFS – mehrere Liegenschaften der Deutschen Telekom betreut das Immobilienmanagement in Frankfurt. Dazu gehört auch der Europaturm, in dem das Unternehmen Stromversorgung und Klimaanlagen betreibt. Dass dieser „komische Geräusche“ von sich gibt, ist für den Fachmann nicht wirklich neu. „Das gab es immer mal wieder, trotzdem versuchen wir natürlich der Sache auf den Grund zu gehen“, verspricht er.

Lärmquelle finden

Doris Soric, die seit 14 Jahren in der Raimundstraße 116 wohnt, hatte sich über ein dauerhaftes Brummen und Surren beschwert (wir berichteten). Vor allem nachts und bei warmem Wetter seien diese Geräusche, die längst auch andere Nachbarn hellhörig gemacht hätten, gut zu hören. „Ich finde es gut, dass nun endlich professionell gesucht wird“, sagt sie. Unterstützung bekommt sie vom Ortsbeirat 2 (Bockenheim, Kuhwald, Westend), Ortsvorsteher Axel Kaufmann (CDU) hat es sich nicht nehmen lassen, dem Ortstermin beizuwohnen. Aber nicht, um der Strabag einen Vorwurf zu machen, wie er betont. „Wir wollen gemeinsam nach einer Lösung suchen“, sagt er.

Um diese zu finden, müsste allerdings zunächst einmal der Grund für die unangenehmen Geräusche rund um die Raimundstraße ausgemacht werden, entgegnet Dominik Oeltze. Schritt für Schritt soll dafür vorgegangen werden, gesucht wird in enger Abstimmung mit der Telekom, dem Eigentümer des Europaturms. „Wir werden zunächst ein Ingenieursbüro beauftragen, das eine Schallpegelmessung durchführt“, hofft er, dass dies noch im Dezember, spätestens aber im Januar passieren könnte. Während der Messung würden alle Geräte im Turm aus- und nacheinander wieder angeschaltet. Nur so könne man den Störenfried finden.

Geräte laufen heiß

Unabhängig von den geplanten Messungen, hat Dominik Oeltze jedoch bereits eine Vermutung, woher das Brummen kommen könnte. In der Kanzel sei eine Lüftung kaputt. Die Telekom sei informiert, eine entsprechende Ausschreibung für die Reparatur laufe bereits. „Es ist aber wirklich nur eine Vermutung“, schließt der Experte nicht aus, dass die Fehlerquelle tatsächlich in luftiger Höhe sitzt. Funktioniert eine Lüftung nicht einwandfrei, liefen Geräte heiß und könnten untypische Geräusche von sich geben. „Das ist der gleiche Effekt wie bei einem Konzert: Dort hängen die Lautsprecher oben, damit es unten laut ist“, erklärt er.