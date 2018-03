Hunderte Millionen Menschen sind tagtäglich in den sozialen Netzwerken unterwegs. Einige Tausend sind „Influencer“, also Nutzer, denen besonders viele Menschen folgen. Zum Beispiel Chantal und Alicia aus Frankfurt. Die beiden Studentinnen erzählen in ihren Videos von ihrer Beziehung und räumen mit Vorurteilen gegenüber homo- oder bisexuellen Menschen auf. Dass es solche Aufklärungsvideos auch heute noch braucht, erfahren sie jeden Tag - in den Kommentarspalten.

Video Zwei Frankfurter Youtuber klären zu LGBTQ auf

Cha auf Youtube: @ChaGinger

Alicia auf Youtube: @AbisZett

Ein Film von Corwin Jungjohann, Jasmin Speier, Jenny Stubberud, Joel Jeremiah Lauer, Marc Kehm, Philina Welsch und Simon Voppmann.

Dieses Video entstand im Projekt Junge Zeitung - ein sehr, sehr gutes Projekt!