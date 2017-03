Provisorische Toiletten sind umstritten: Warum diese Urinale am Hauptbahnhof den Frankfurter stinken

Es ist kein appetitliches Thema. Ein Urinal mit vier Stehplätzen steht seit einigen Monaten am Rand des Parkplatzes südlich vom Haupteingang des Hauptbahnhofs. Ein wenig schräg, zum Teil auf den Parkflächen, steht das Urinal und müffelt vor sich hin. Ab und zu stellt sich ein Mann vor eines der vier Becken, erleichtert sich. Quasi in aller Öffentlichkeit.

Drei solcher Urinale der Firma Toitoi hat die Bahn am Hauptbahnhof aufgebaut. Die beiden anderen stehen direkt an der Nord- und der Südseite des Bahnhofs. Die Bahn reagierte damit vor einigen Monaten auf die vielen Wildpinkler. DB Station & Service übernimmt die Kosten für Einrichtung und Reinigung, die Benutzung ist kostenlos. Die Toilette im Hauptbahnhof zu benutzen kostet hingegen Geld.

Weniger Wildpinkler

Die Toiletten der Firma Toitoi wurden im Sommer 2016 aufgestellt. Das „Wildpinkeln“ sei seitdem zurückgegangen, sagt eine Bahnsprecherin, zumindest „gefühlt“. Erhebungen gebe es der Bahn zufolge nicht.

Wer dringend muss, freut sich drüber.

Die drei Urinale verfügen über einen 450-Liter-Tank, können aber auch an die Kanalisation angeschlossen werden. Und einen Sichtschutz könnte die Bahn auch mieten. Möchte sie aber nicht. Die offene Konstruktion ohne Sichtschutz sei bei den Urinalen Absicht, „damit sie nicht für andere Zwecke genutzt werden können“, so die Bahn-Sprecherin.

Michael Eickelboom, Projektmanager bei der Stabsstelle Sauberes Frankfurt, verteidigt die Bahn und ihren Entschluss für die offene Bauweise. Dabei betreibt die Stadt selbst auch eine solche mobile Toilette, die beim Friedberger Markt aufgestellt wird. Und die ist mit Sichtschutz. „Wahrscheinlich glaubt die Bahn, in eine Kabine ziehen sich Drogensüchtige zurück“, sagt Eickelboom. Deswegen die offene Architektur der Toiletten.

Angst vor Drogensüchtigen, die sich einen Schuss setzen? Auch in der Moselstraße gibt es ein fest eingebautes Urinal, und auch dieses hat zumindest einen Sichtschutz.

Obwohl das Wildpinkeln zurückgegangen ist, riecht es doch noch fast so schlimm wie früher. Und auch an den denkmalgeschützten Wänden des Hauptbahnhofs finden sich noch feuchte Stellen, gar eine Kloake neben einem Ausgang zur Südseite. Beobachtungen zufolge erleichtern sich dort vor allem die organisierten Bettler.

Über die Notlösungen vor dem Gebäude sind viele Frankfurter verwundert. Der Ortsbeirat 1 stellte schon im vergangenen Jahr eine Anfrage an den Magistrat, und das SPD-Mitglied Thomas Fitzner ist regelrecht empört: „Was ist denn mit Frauen oder mit ausländischen Gästen, die das beobachten müssen, wenn hier in der Öffentlichkeit uriniert wird?“, fragt der Frankfurter. „Ganz zu schweigen vom Geruch und davon, dass das überläuft.“ Zwei- oder dreimal pro Woche leeren, wie die Bahn es praktiziere, reiche nicht.

Das soll Weltstadt sein?

„Meiner Meinung nach sollte die Stadt diese Toiletten betreiben und sich dafür von der Bahn entschädigen lassen. Eine Welt- und Messestadt muss das doch hinkriegen.“ Hygienische Mängel, Geruchsbelästigung, Schamgefühl und Menschenwürde sprechen für Fitzner dagegen, eine Toilette ohne Sichtschutz zu betreiben. „Was ist mit Frauen? Sie können da ja nicht draufgehen.“ Seiner Meinung nach beschreitet die Bahn einen falschen Weg, wenn sie sich auf die Abwehr von Wildpinklern konzentriert, statt für alle attraktive Angebote zu unterbreiten.

Kritisch sehen auch viele Bürger die provisorischen Urinale, wie eine Umfrage zeigt.

Die 26-jährige Nathalie Loumi–Metiver lebt und studiert zurzeit in Frankfurt. „Ich finde die Pissoirs total okay. Lieber sollen die Leute dorthin pinkeln, als einfach auf den Boden.“ Die halb Finnin und halb Französin kennt die Urinale schon. „In Finnland gab es sie oft auf Festivals. Aber es sollte definitiv mehr davon geben, denn sie sind echt sinnvoll. Schade, dass es so etwas nicht für Frauen gibt.“



Erkin Maitbaev wohnt in Frankfurt, sieht die Urinale am Hauptbahnhof aber zum ersten Mal. „Ich bin ich überrascht, dass es sie in Frankfurt gibt.“ Der 31-Jährige kennt diese Art der öffentlichen Toiletten bereits aus Belgien: „In Brüssel ist das normal und viel verbreitet.“ Positiv denkt er allerdings nicht darüber. „Sie sind zu offen und unhygienisch. Da würde ich nur abends hingehen, wenn es dunkel ist.“



„Das ist ja ein Witz“, sagt Klaus Logermann, als er das Urinal entdeckt. „Ich bin zwar viel in Großstädten unterwegs, aber das habe ich noch nie gesehen.“ Der 52-Jährige kommt aus Villingen-Schwenningen und ist geschäftlich in Frankfurt. „Ich bin ein Landei, daher hätte ich so etwas nicht für möglich gehalten. Gerade im Hochsommer möchte ich mir lieber nicht vorstellen, wie es dann dort riecht.“



Indu Pillai studiert in Kaiserslautern, wo es ihres Wissens nach keine öffentlichen Urinale gibt. „Aber sie sind eine gute Idee, wenn es nichts kostet.“ Die 26-Jährige ist für eine Freundin nach Frankfurt gefahren. Das Urinal hat sie erst auf den zweiten Blick entdeckt. „Wenn Männer dringend auf Toilette müssen, können sie es schon benutzen. Es ist besser als nichts. Für Frauen sollte es auch kostenlose Klos geben.“