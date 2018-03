Interview Frankfurt School of Finance will eine Top-Hochschule in Europa werden

Wachwechsel bei der Frankfurt School of Finance & Management. Die Hochschule, hervorgegangen aus der Bankakademie, wird ab April von Professor Dr. Nils Stieglitz geleitet. Er löst Professor Dr. Dr. Udo Steffens ab, der die Wirtschaftsuniversität seit 1996 leitete. mehr