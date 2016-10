Schwimmbad in Sachsenhausen: Warum manch einer glaubt, dass das Stadionbad bald schließt

Guido Leson liebt es, im Sommer ganz früh morgens im Stadionbad vor der Arbeit seine Bahnen zu ziehen. „Das ist ein wahrer Genuss“, sagt der Vorsitzende des Vereins „Freunde des Stadionbads“. Doch in diesem Jahr wurde dies den Schwimmern nicht immer leicht gemacht. „Statt am 1. Mai wie üblich wurde das Bad erst Mitte Juni geöffnet. Dann kam es vor, dass morgens einfach ein Zettel an Tür hing mit dem Hinweis, dass das Bad nur bis zehn Uhr geöffnet hat“, erzählt der Sachsenhäuser. „Das hat nicht nur uns sondern auch die Mitarbeiter geärgert, die nichts davon wussten“, so Leson.

Doch nicht nur die unregelmäßigen Öffnungszeiten ärgern die Stammgäste des Schwimmbads, sondern auch der stetige Verfall. „Es wird seit Jahren nichts mehr investiert“, sagt Leson. „Das Bad wird stiefmütterlich behandelt.“ Die letzte große Renovierung war 1985. Das Kinderplanschbecken ist seit drei Jahren außer Betrieb. In diesem Sommer wurde es mit Sand aufgefüllt und zu einer Buddelkiste umfunktioniert. Begeistert sollen die Eltern davon nicht sein. Sie wünschen sich das Planschbecken zurück – daran ändert auch das kleine Wasserspiel nichts, das stattdessen aufgebaut wurde. Mitarbeitern der Bäderbetriebe Frankfurt (BBF) kommen immer wieder Beschwerden zu Ohren.

Umwandlung empfohlen

„Wir befürchten, dass die Schwimmstätte über kurz oder lang geschlossen wird“, sagt Guido Leson. Entsprechende Gerüchte kursieren in den südlichen Stadtteilen. Ganz unbegründet ist die Angst nicht. Es gibt ein Gutachten, das den Bäderbetrieben nahelegt, in das Stadionbad kein Geld mehr zu investieren und stattdessen ein Licht- und Luftbad ohne Badebetrieb daraus zu machen. Dies erzählt der BBF-Betriebsratsvorsitzende Armin Vessali. „Das wäre ein Katastrophe“, sagt er.

Heute Abend steht das Thema auf der Tagesordnung des Ortsbeirats 5 (Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen). Die Sozialdemokraten wollen Klarheit schaffen, wie es mit dem Freibad weitergeht, haben einen Antrag formuliert, in dem der Magistrat der Stadt Frankfurt aufgefordert wird, den Schaden am Babybecken zu reparieren, feste und verbindliche Öffnungszeiten festzulegen sowie den Verfall des ehemaligen Hotels am Stadionbad, das seit zehn Jahren leer steht, zu stoppen. „Das Stadionbad hat für uns eine historische Bedeutung“, sagt Thomas Murawski von der SPD im Stadtteilparlament. Es wurde 1925 anlässlich der Arbeiterolympiade eröffnet. „Es ist aber auch das einzige Freibad im Frankfurter Süden. Wir brauchen es, damit man nicht kreuz und quer durch die Stadt fahren muss, um schwimmen gehen zu können.“

Doch Andrea Brandl, Sprecherin von Sportdezernent Markus Frank (CDU), gibt Entwarnung. „Das Schwimmbad wird eine Zukunft haben“, sagt sie auf Anfrage. Derzeit arbeite man an dem Bäderkonzept 2030, in dem überprüft wird, wie die Schwimmbäder in Zukunft genutzt werden. Dabei werde das Stadionbad unter dem Arbeitstitel „Retrobad“ begutachtet. „Die Schwimmstätte ist angestammt und akzeptiert. Dort finden die Besucher Ruhe. In diesem Sinne wollen wir es auch fortführen“, versucht sie, die Angst zu nehmen. Ein „Spaßbad“ mit einer supermodernen Riesenrutsche werde man in Sachsenhausen nicht installieren. Allerdings werde das Bad im kommenden Jahr mit einem zweiten größeren Wasserspielgerät ausgestattet. „Darauf können sich alle freuen“, so Brandl. Eine Renovierung des Kinderplanschbeckens stehe nicht an.

Unter Denkmalschutz

Zum leerstehenden Hotelgebäude sagt die Sprecherin: „Wir haben noch keinen Investor gefunden.“ Man habe Eintracht Frankfurt den Standort für Büros angeboten. „Sie prüfen allerdings noch“, sagt Brandl. „Ihnen wäre ein Neubau lieber.“ Das einstige Hotel steht aber unter Denkmalschutz. „Und daran hält Markus Frank natürlich auch fest.“

Der Ortsbeirat 5 tagt heute Abend, 7. Oktober, um 19 Uhr im Depot in Oberrad, Offenbacher Landstraße 357.