Rede in der Paulskirche am Nationalfeiertag: Warum sich Frankfurter Politiker über den Festredner Cohn-Bendit aufregen

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat den früheren Europaabgeordneten Daniel Cohn-Bendit (Grüne) eingeladen, die Festrede zum Nationalfeiertag in der Paulskirche zu halten. Bei Politikern von CDU und FDP kommt das gar nicht gut an.

Ein CDU-Stadtverordneter machte seinem Unmut auf Facebook Luft: „Ich glaube, ich werde zum ersten Mal eine Veranstaltung in der Paulskirche stören“, schrieb er und reagierte damit auf den Festredner: Daniel Cohn-Bendit (71), Mitglied der Grünen, ehemals ehrenamtlicher Stadtrat in Frankfurt und bis 2014 Europaabgeordneter. Er ist für bürgerliche Kreise ein rotes Tuch – nicht nur, weil er im Ruf steht, anti-national zu sein, sondern auch wegen Vorwürfen, er hege pädophile Neigungen. OB Peter Feldmann hatte bereits im Juni verkündet, dass er den früheren Europaabgeordneten eingeladen habe, die Festrede am 3. Oktober zu halten. „Wir müssen für Europa werben und mehr Demokratie auch in Europa wagen“, sagte er damals zur Begründung.

Die Wogen der Empörung schlugen aber erst am Wochenende hoch, da die Einladungen zum Festakt verschickt wurden. Manch einer scheint sich wieder beruhigt zu haben – wie der erwähnte Stadtverordnete, der seinen Facebook-Eintrag mittlerweile gelöscht hat. Nicht so die CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach. „Kaum zu glauben, aber wahr: Daniel Cohn-Bendit wird die Rede zur Lage der Nation halten“, schrieb sie auf Twitter und Facebook – wo sich ihre Anhänger empört über die Entscheidung äußerten. Der FDP-Landesvorsitzende Stefan Ruppert schrieb als Reaktion auf die Einladung nur lakonisch: „Ich werde alt.“ Auf seinen Facebook-Eintrag hin meldeten sich aber auch Unterstützer Cohn-Bendits.

Erika Steinbach übrigens wird am 3. Oktober nicht in der Paulskirche sein. Sie hält an diesem Tag selbst eine Rede – beim Bund der Vertriebenen in Würzburg.

