Kommentar: Was Deutschland von Frankfurt lernen kann

Es waren mal zwei Volksparteien. Mal lag die eine, die SPD, in der Gunst des bundesdeutschen Wählers vorne; mal die andere, die CDU. Und immer war es eine der beiden, die ihre Partner fürs Regieren wählen konnte. Zuletzt rauften sie sich zusammen und riefen die Große Koalition aus. Normalerweise holt sich dabei der Juniorpartner blaue Flecken. Doch noch mehr Prügel bezog gestern Abend der stärkere der beiden. Nun müssen also Bündnisse her, die auf Landesebene (Schleswig-Holstein) schon in die Erprobungsphase getreten sind und auf kommunaler Ebene bereits gang und gäbe sind.

Frankfurt macht gerade so seine Erfahrungen, allerdings in anderer Konstellation: schwarz-rot-grün. Auch wenn es in jüngerer Vergangenheit im Gebälk knarzt – verursacht zweifellos durch die Bundestagswahl und die Oberbürgermeisterwahl 2018 – muss ein solches Bündnis nicht zwangsläufig in permanentem Gezänk enden.

Was aus Frankfurter Sicht nach dem Wahlabend bleibt: dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist, aber nicht den Bundeswert erreicht; dass die Linken deutlich über ihrem Bundesergebnis liegen; dass die Grünen sich auf ihre Stammwählerschaft in Frankfurts Bildungsbürgertum verlassen können; dass die FDP ihr Ergebnis gegenüber 2013 verdoppeln konnte. Und natürlich das: Die AfD erfährt in einer Stadt mit hohem Ausländeranteil deutlich geringeren Zuspruch als andernorts.