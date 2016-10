Fünf Jahre Nordwest-Landebahn: Was Flugbegleitern im Landeanflug auf Frankfurt durch den Kopf geht

Landen, das ist auch Nachhausekommen – und damit bekommt die Nordwest-Bahn eine symbolische Bedeutung für all die Passagiere und Crews, die tagtäglich auf ihr landen. FNP-Mitarbeiter Christian Mayer fliegt nebenbei als Flugbegleiter für Lufthansa. Wie es für ihn ist, nach einem Auslandsaufenthalt nach Frankfurt zu kommen, was ihm dabei durch den Kopf geht, das beschreibt er anlässlich des fünften Jahrestages der Landebahn.

Kurz vor der Landung gibt es immer was zu tun. Bevor der Airbus A 321 auf der Nordwest-Landebahn des Frankfurter Flughafens aufsetzen kann, müssen wir den Cockpit-Kollegen die Kabine „klar“ melden, wie wir es nennen. Ein jeder Fluggast kennt dieses Ritual: Begeben Sie sich nun wieder auf Ihre Plätze, schnallen Sie sich an, stellen Sie die Rückenlehnen senkrecht und klappen Sie die Tische vor sich nach oben. Erst wenn all das kontrolliert und sichergestellt ist, alle Flugbegleiter angeschnallt auf ihren Plätzen sitzen und die Cockpit-Kollegen von uns das Kommando „Cabin Crew, prepare for landing“ haben, beginnt die letzte Phase des Sinkflugs – der Landeanflug auf Frankfurt. Jetzt sind es nur noch etwa zehn Minuten bis zum „Touchdown“, bis Gummi auf Beton trifft.

Hallo Messeturm

Fliegt man öfter als Passagier, kennt man dieses Gefühl des Nachhausekommens. Beim Landeanflug über Frankfurt wecken Commerzbank-Arena, Messeturm und Co. heimatliche Gefühle. Je nach Wohnlage kann man mit etwas Glück sein Haus erkennen und würde am liebsten noch im Anflug die Reißleine ziehen und abspringen – um sich den nervenaufreibenden Prozess zu ersparen, der nach der Landung auf einen wartet: aussteigen, auf den Koffer warten, durch den Zoll gehen, hoffen, dass die Bahn, die einen nach Hause bringt, pünktlich sein wird.

Als Flugbegleiter hingegen bleibt für solche Gedanken nicht viel Zeit. Ein guter Zeitmesser ist für mich, wenn ich beim Blick aus dem Fenster das auffällig weiß-rot gestrichene Haus erkenne, in dem ich meine Wohnung habe; direkt neben dem „Skyline Plaza“. Spätestens dann weiß ich, dass ich die verbleibenden Minuten zum Aufsetzen auf dem Boden an einer Hand abzählen kann und mich vorbereiten muss. Start und Landung sind die Momente, in denen die Kabinenbesatzung am meisten gefragt ist – und nicht etwa das zielgenaue Einschenken des Tomatensaftes, wie manche Passagiere irrtümlich annehmen. Als Flugbegleiter sind wir geschult für den Ernstfall: Wenn das Flugzeug nicht rechtzeitig bremsen kann, über die Landebahn hinausschießt oder ein Triebwerk Feuer fängt, müssen wir die 200 Passagiere innerhalb von 90 Sekunden evakuieren.

Ein monotones Dröhnen verrät: Das Hauptfahrwerk fährt aus. Jetzt sind es keine drei Minuten mehr bis zum Aufkommen auf der Nordwest-Landebahn. Ganz kurz schießt mir noch der Gedanke in den Kopf, dass ich vor Beginn meiner Fünf-Tage-Tour quer durch Europa nichts mehr eingekauft habe – der Kühlschrank wird wohl leer sein, wie war noch mal die Nummer des Pizza-Lieferdienstes? Ich zwinge meine Gedanken zurück zur Landung. Wie das Anschnallen, Rückenlehnen senkrecht stellen und Tische hochklappen für die Passagiere ein Ritual ist, führt jeder Flugbegleiter während der Landung eine Art mentale Übung zur Vorbereitung auf eine eventuelle Evakuierung durch.

300 Stundenkilometer

Mit einem lauten „Rumms“ und einer donnernden Vibration setzt der A321 mit etwa 300 Stundenkilometern auf der regennassen Nordwestlandebahn auf. Vom Anfang der Bahn bis zum Ende hat der Pilot 2,8 lange Kilometer, um das Flugzeug zum Stehen zu bringen. 2,8 Kilometer höchster Konzentration: Auf welchem Flugzeugtyp befinde ich mich (immerhin bedienen die meisten von uns drei verschiedene Flugzeugmuster, jedes davon hat mehrere Unterkategorien)? Das Flugzeug ist immer noch flott unterwegs.

Gefühlt sind es noch zwei Kilometer bis zum Ende der Landebahn. An welcher Notausgangstür sitze ich und wie wäre sie im Zweifelsfall zu öffnen? Die Bremsen kämpfen damit, die rund 70 Tonnen zum Stehen zu bringen. Wie lauten die Kommandos, die ich dann zu rufen hätte?

Das Ausrollen ist zu Ende, auf der Nordwest-Landebahn hätten wir noch etliche Meter Raum gehabt, mit Schrittgeschwindigkeit rollen wir zum Gate. Das macht die 2,8 Kilometer lange Bahn mehrere hundert Male am Tag mit. Zum Glück hat sie dabei während der letzten fünf Jahre immer funktioniert – und die mentale Vorbereitung blieb nur Übung. Happy Birthday, Nordwest-Landebahn!