Quiz: Verloren in der B-Ebene

Hilfe, ich will aus an der Hauptwache raus - aber durch ...

Aus der B-Ebene der Frankfurter Hauptwache kommen und auf direktem Weg sein Ziel an der Oberfläche finden, das ist ein Kunststück, an dem selbst viele Frankfurter scheitern. Welche Treppe führt denn nun zum Hugendubel und über welchen Ausgang komme ich am schnellsten zu MyZeil. Testen Sie Ihre Hauptwachen-Orientierung in unserem Quiz!